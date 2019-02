Sevilla buscará asegurar el pasaje a los octavos de final

20/02/2019 -

Sevilla, con Gabriel Mercado, Ever Banega y Franco Vázquez, recibirá hoy a Lazio, de Joaquín Correa, en partido revancha de los 16avos de final de la Liga Europa.

El equipo español tiene la ventaja del 1-0 de visitante en la ida y aparece como favorito para pasar a octavos, pero el fin de semana pasado fue goleado por Villarreal en la liga local por 3 a 0 y resurgieron las dudas sobre su funcionamiento.

El encuentro se desarrollará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 14 (hora argentina) y pondrá en juego el primer pasaje a octavos: las revanchas se completarán el jueves.

Hoy: Sevilla (1) vs. Lazio (0). Mañana: Arsenal (0) vs. Bate Borisov (1); Valencia (2) vs. Celtic (0); Salzburgo (1) vs. Brujas (2); Chelsea (2) vs. Malmo (1); Dinamo Kiev (2) vs. Olympiakos (2); Inter (1) vs. Rapid Viena (0); Bayer Leverkusen (0) vs. Krasnodar (0); Betis (3) vs. Rennes (3); Napoli (3) vs. Zurich (1); Frankfurt (2) vs. Shakhtar (2); Zenit (0) vs. Fenerbahce (1); Genk (0) vs. Slavia Praga (0); Benfica (2) vs. Galatasaray (1); Villarreal (1) vs. Sp. Lisboa (0); Dinamo Zagreb (1) vs. Viktoria Pilsen (2).