Dictan sobreseimiento a jóvenes acusados de abusar de una menor

Fotos PROCESO. La audiencia se desarrolló ayer en el Centro Judicial Banda desde las 11.30 hasta pasadas las 16.

20/02/2019 -

Después de poco más de un año de investigación, la Justicia dictó el sobreseimiento total y definitivo para tres jóvenes que fueron denunciados por el supuesto abuso de una adolescente en el baño de una finca, donde se desarrollaba una fiesta de fin de año.

En una extensa audiencia que comenzó ayer, alrededor de las 11.30 y finalizó pasadas las 16, la jueza de Control y Garantías de La Banda, Dra. Roxana Menini, resolvió hacer lugar al pedido de los abogados defensores de los tres imputados y rechazar el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía.

En consecuencia, los tres jóvenes recibieron el sobreseimiento total y definitivo en la causa, clausurándose la investigación.

A finales de diciembre del 2017, una adolescente de 16 años, concurrió junto con algunas amigas a una fiesta de fin de año de un gimnasio céntrico, la cual se desarrolló en una finca a la vera de la ruta 34 en La Banda.

En aquel entonces, la menor aseguró a sus padres que en un momento, tres jóvenes la condujeron a uno de los baños y allí la habían abusado sexualmente.

Ante la gravedad de la denuncia, la Fiscalía ordenó numerosos pericias y los tres sospechosos, de conocidas familias santiagueñas, habían sido aprehendidos.

La compleja investigación pasó de la Circunscripción Capital a La Banda y se profundizaron las averiguaciones.

El Dr. Diego Lindow, abogado de uno de los tres imputados (los Dres. Mirko Slamich, Pedro Ramírez y Úrsula Fava, representaban a los otros dos), dialogó con EL LIBERAL y señaló que no había elementos que incriminen a los acusados.

El letrado sostuvo que se realizaron hisopados al adolescente y no se halló ADN de ninguna otra persona, que los testimonios de los otros presentes en la fiesta no acompañaban su relato y que las pericias psicológicas no habrían sido favorables a la menor.

Los jóvenes estuvieron tras las rejas alrededor de un mes tras la denuncia. Posteriormente la Cámara de Apelaciones les concedió la excarcelación y la falta de mérito en su contra.

Pese a que la Fiscalía recurrió esa resolución, el fallo fue confirmado.

Ahora los tres sospechosos quedaron sobreseídos total y definitivamente, exitinguiéndose así la acción penal.