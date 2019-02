Defensa solicita la reautopsia del chapista Darío Pérez

Fotos ANGUSTIA. El padre del oficial Tévez, insiste en que hay algunas medidas que se deben rehacer en la causa.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Los padres del oficial ayudante, Maximiliano Tévez, quien se encuentra detenido junto a tres efectivos acusados del supuesto delito de homicidio en la causa por la muerte de Ricardo Darío Pérez, hecho que sucedió en el mes de septiembre del año pasado en la Seccional Décima, solicitan a la Unidad Fiscal a cargo de la investigación, celeridad en la causa.

Por el hecho los cuatros efectivos llevan más de cuatro meses privados de su libertad. Los funcionarios policiales están acusados de haber reducido con violencia a Pérez, haberlo hecho ingresar a la dependencia y haberle propinado golpes.

"Muerte por asfixia por sofocación y hematomas" fueron las conclusiones de la autopsia con las que cuenta la fiscal del caso, Dra. Érika Leguizamón.

Marcelo Tévez, padre del oficial que se encontraba como responsable de la guardia se mostró preocupado por la situación lamentable que desencadenó en el fallecimiento del chapista.

"Nosotros lo que solicitamos es que se agilice la instrucción, al margen que reconocemos y lamentamos que esta persona perdió la vida. Lo que sí observamos es que la instrucción está parada, solicitamos que la investigación termine lo más rápido posible así mi hijo se pueda defender como corresponde, como las otras familias. Estamos preocupados porque el informe de la autopsia demoró 30 días. Creemos que las pruebas que necesita la instrucción tendrían que estar terminadas, la prueba de la ropa de mi hijo está, salió negativo", expresó Marcelo Tévez.

Más adelante continúo: "Hay una persona que está en el medio y nunca fue investigada como el celdero, que es la persona que implica a los cuatros detenidos sin dar nombre de quién fue el que le pegó de los cuatro. Estamos angustiados por lo lento que marcha el proceso, nuestros abogados presentaron varias notas que no fueron contestadas, esta semana estamos esperando que nos respondan una que es muy importante como el pedido de la reautopsia de una nueva necropsia sobre el cuerpo, consideramos que podrían existir errores sobre la autopsia que hizo el forense de la provincia, no entendemos por qué no nos da la posibilidad si es un derecho que tiene el detenido como parte de su defensa".