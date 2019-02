"Yo no te voy a dejar en paz, no me importa ir preso"

Fotos Bº VILLA ROSITA. Intervino personal de las seccionales 15 y 47.

20/02/2019 -

La Fiscalía ordenó la aprehensión de un joven por amenazas y hostigamiento en contra de su ex pareja.

Fuentes policiales informaron que una joven de 26 años domiciliada en el barrio Villa Rosita de La Banda, se presentó ayer en horas de la madrugada ante la Policía para denunciar el hecho.

La damnificada, de apellido Díaz Narváez, relató que el lunes alrededor de las 23 salió en su automóvil junto con su hija de 8 años hacia en Centro Integral de Salud Banda para que la menor reciba asistencia. En el camino, advirtió que la seguía una motocicleta y al llegar al nosocomio, descubrió que era su ex pareja, un joven de 27 años de apellido Vázquez.

El acusado la habría comenzado a interrogar de porqué estaba en el hospital, a lo que la joven le habría pedido que se retire, que su hija estaba enferma y no quería tener problemas delante de la menor.

Alrededor de la 1 de la madrugada de ayer, regresaba a su domicilio y al llegar, se encontró con que Vázquez aguardaba en la entrada.

Temiendo por su integridad física, retrocedió y se dirigió hacia ruta 1 y Castelli, donde fue alcanzada por el denunciado, donde comenzaron una discusión y él la amenazaba: "No te voy a dejar en paz, no te voy a dejar ir a ningún lado".

En ese momento, la denunciante divisó que se aproximaba un motociclista, por lo que le hizo juego de luces y resultó un funcionario policial, el cual solicitó la colaboración de sus pares de la Seccional 47 y de la Comisaría 15, quienes acudieron en minutos.

Los dos protagonistas fueron trasladados a la dependencia policial y el acusado continuaba vociferando "Yo no te voy a dejar en paz, a mí no me importa ir preso, peor te voy a hacer".

En su denuncia, la joven aseguró que desde que terminaron la relación, el denunciado la hostiga a través de mensajes a su celular y la persigue cuando sale de su domicilio, además de que ya existirían otras denuncias por violencia de género.

El hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Pablo Moya, el cual ordenó que el acusado quede alojado en la dependencia policial en calidad de aprehendido.