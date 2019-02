Denuncian a un hijo de la "Mole" Moli por lesiones

20/02/2019 -

La familia de la "Mole" Moli está en el foco de los medios por un caso de violencia. A principios de mes, el exboxeador fue denunciado por su mujer, Marta la "Negra" Galiano a causa de una pelea doméstica en la que terminó con una medida perimetral. En tanto, ayer, una mujer denunció a Leonardo Moli (25) luego de que éste la atacara tras una fuerte discusión por una pelea entre las hijas menores de la víctima. Según manifestó la denunciante, Leonardo "la sorprendió en la casa de una amiga y allí habría comenzado a agredirla y acusarla de pegarle una patada a su hija. No me dejaba hablar. Directamente me pegó una trompada.