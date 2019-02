El ex representante de Mauro Icardi desacreditó a Wanda y ella, por su parte, estalló en contra de un diario deportivo italiano

20/02/2019 -

Tras el escándalo futbolístico en en el Inter debido al retiro de la cinta de capitán de Mauro Icardi y las dudas con respecto a su renovación del contrato, todos los ojos están puestos en Wanda Nara, la actual representante del futbolista. Además, los rumores de crisis en la pareja por una supuesta infidelidad de la rubia agravan la situación. Quien rompió el silencio fue una importante voz del pasado de Icardi: su ex representante. En diálogo con el diario italiano Marca, Abián Morano opinó sobre la carrera del futbolista y el rol que cumple la esposa del deportista en este escándalo. "A Mauro lo conocí en un partido en Vecindario (Gran Canaria). Me desplacé para ver un partido de infantiles entre el Vecindario y el Huracán, donde jugaba Jese, y me sorprendió un ‘9’ fuerte, rápido y con mucho gol. Era Mauro ", dijo. Y al referirse a Nara, la criticó: "Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacar por lo que hace en el campo y no por las llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionado su futuro. Estoy seguro de que su deseo era permanecer en Inter, pero la gestión de su ‘representante’ lo ha dificultado. La afición no lo ve con los mismos ojos y la decisión del club de quitarle el brazalete es un mensaje a los posibles interesados de lo difícil que es controlar su entorno". En tanto, la tranquilidad del Lago di Como ni el festejo de los 26 años de Mauro Icardi frenaron la bronca de Wanda Nara contra el diario italiano La Gazzetta dello Sport, que publicó que el jugador y Wanda habrían puesto como condición que le devolvieran la capitanía para volver a jugar. En Twitter, ella replicó: "La Gazzetta es socia del Inter. Seguir diciendo estas mierdas es todavía más peligroso. La verdad siempre y solo una".

Por otra parte, Nara publicó un video extraño en sus stories de Instagram. En las imágenes se puede ver una fogata en donde se distinguen dos fotos de la pareja que se están incendiando. Si bien no se puede distinguir bien de qué fotos se trata, si se pudo determinar que pertenecen al festejo de Año Nuevo de la pareja.