Tras cuatro meses de inactividad, Del Potro venció japonés Yoshihito Nishioka

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, volvió a la actividad oficial y obtuvo una contundente victoria sobre el japonés Yoshihito Nishioka en dos sets (6-3 y 7-5) , en el partido correspondiente a la primera ronda del ATP 250 del Delray Beach.

El tandilense, actual número 4 del mundo, afrontó un partido lego de 131 días alejado de las canchas. Al principio se mostró dubitativo, pero luego se fue afianzando, para terminar jugando con seguridad y potencia.

El año pasado, "La Torre" cayó en la segunda ronda ante Francis Tiafoe. Ahora, es el máximo favorito en el torneo que se desarrolla en la Florida, en lo que representa su regresó al circuito profesional después de más de cuatro meses alejado por la rotura de su rótula derecha en octubre último en Shanghai.

We think the fans are happy to see you back in Delray Beach @delpotrojuan...



The world No. 4 notches a 6-3, 7-5 win over Y. Nishioka in R1 of the #DBOpen! pic.twitter.com/ntuW0OAsQa