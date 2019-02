Yanina Latorre criticó a Federica Pais: "Habla con una naturalidad que asusta"

Hoy 11:38 -

Dante Casermeiro (19) hijo de la conocida conductora Federica Pais, fue detenido el pasado domingo, acusado de haber participado en un robo a mano armada con Octavio Laje (20), hijo de un diplomático.

Desde entonces, la palabra de Federica fue la más buscada de los medios. Ayer, se sentó junto a sus colegas de Intrusos y si bien dijo que no encubrirá a su hijo, pidió que el tema sea manejado con mucha "prudencia".

"Se están relatando cosas y montando monstruos que no son. Pido piedad y pido que cese el odio. Pido que se diga la verdad. Pido que no se titule 'motochorros' y que no se ilustre con gente robando cuando en verdad hay otro relato", fueron las palabras de Federica.

Luego agregó: "Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos. Y todos sabemos que a veces se mandan macanas. Y todos sabemos que nos da vergüenza y pedimos perdón 'en nombre de'. Yo dije: 'Es lo que voy a hacer porque es lo que corresponde', porque yo soy una mujer de bien y porque yo a mis hijos los eduqué con valores".

Sus declaraciones, causaron la inmediata reacción de Yanina Latorre, quien criticó con dureza a su colega, a quien la acusó de tratar con mucha liviandad el tema. "Ella habla de una macana, pero esto no lo es. Es un chico que salió a robar. Ayer se reía cuando lo estaban llevando detenido. Ella está justificando. No importa que sea el hijo de Federica. La justicia es para todos igual. Robó a un montón de personas. Es un chorro", dijo enfurecida.

Y continuó indignada: "No hablemos de saña periodística. No puede hablar de macana. Ella habla con una liviandad que me asusta: ¡el chico es chorro!".

Por su parte, su compañera Andrea Taboada, dijo que Federica actúa como lo hace una madre que sale a defender a sus hijos. "Ella está reconociendo lo que está pasando. Judicialmente, si agarrás los escritos del caso el que está más complicado es Octavio (Laje). Yo me rijo por las carátulas", explicó.

Lejos de coincidir, Yanina cerró con más críticas: "Son dos basuras que se subieron a una moto a chorear gente y cuando los detuvieron tenían las pertenencias de personas y de negocios. Me importa tres p… que sea el hijo de ella. Y encima cuando se subieron a un patrullero se reían y posaban en forma provocadora".