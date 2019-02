La ilusión óptica que puede 'romperte la cabeza' durante 15 milisegundos

Hoy 16:17 -

Un equipo de especialistas de la Academia de Ciencias de China ha investigado la ilusión óptica conocida como Pinna-Brelstaff, compuesta de círculos concéntricos de figuras con sombra inversa que generan la sensación de que se mueven. Según el portal Science Alert, los investigadores descubrieron que la ilusión puede, en realidad, 'rompernos la cabeza' durante 15 milisegundos.

El equipo realizó estudios separados sobre humanos y monos en su intento por averiguar qué es lo que sucede en sus cerebros cuando miran la ilusión, explica el medio. En el primer caso, estudiaron los cerebros de 42 personas que observaban la ilusión bajo diferentes condiciones, por medio de una imagen de resonancia magnética funcional. Después analizaron los cerebros de macacos Rhesus machos por medio de electrodos.

En primer lugar, compararon las respuestas sacádicas de los humanos y los monos cuando ven el dibujo y dedujeron que los simios, muy probablemente, la perciben de la misma manera que nosotros.

A continuación, el equipo mostró la ilusión y algunas animaciones a los monos, comprobando que activa la misma parte del cerebro que el movimiento real: es decir, el cerebro procesa el movimiento ilusorio y real con las mismas neuronas. Sin embargo, resultó que las neuronas tardaron unos 15 milisegundos más en procesar el movimiento ilusorio que el movimiento real.

Los investigadores no saben con certeza la causa de ese retraso, pero creen que el cerebro puede utilizar el tiempo adicional para registrar la diferencia entre el movimiento ilusorio y el movimiento real, publica el medio. Debido a la similitud de percepción, suponen que al cerebro humano le sucede lo mismo, aunque necesitarán nuevas investigaciones para confirmarlo.

El estudio completo fue publicado en la revista Journal of Neuroscience.

