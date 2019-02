Roxana Díaz: "Hoy mi hija estuvo a punto de quedar sin madre"

Hoy 18:49 -

Esta tarde y luego de que le dieran el alta, Roxana Alejandra Díaz, la docente que fue brutalmente atacada por un alumno en la escuela Normal de La Banda, dialogó con Radio Panorama y contó cómo vivió la situación.

Respecto al momento del ataque, la vicedirectora afirmó: "Empiezo a gritar cuando me corta el brazo porque era como picar hielo. La sangre me saltaba a chorros. Me tiró cuchillazos al cuello y el abdomen. Tengo, más o menos, diez cortes en el brazo. Se le rompió el cuchillo cuando me lo clavó en el brazo y pegó en el hueso. Según el médico tengo comprometido el radio, pero voy a ir al traumatólogo por mi propia cuenta".

Aún en estado de shock por la situación, la mujer expresó: Tengo 23 años de experiencia, en mi vida me había pasado algo así. Estoy con una crisis, pero estoy lista para contarlo. Soy madre y hoy mi hija estaba apunto de quedar sin madre. Él es un niño, pero yo también tengo derecho a la protección" contó entre lágrimas.

Al ser consultada sobre el destino de los ataques del menor, Roxana dijo: "No sé si iba a buscar a la profesora de historia, pero creo que así como fui yo podría haber sido cualquiera. Me ha tocado a mí porque cuando lo vi con el cuchillo, obviamente traté de evitar esa situación".

Finalmente y a modo de reflexión, la víctima del ataque dejó un mensaje para los padres de los estudiantes: "Como docente, siempre he solicitado el acompañamiento de los padres, no en lo económico sino en la contención, porque no sabemos qué piensan los adolescentes. Hay que dedicarle tiempo a los chicos, a los hijos sobre todo. Hay que acompañarlos y contenerlos porque todos vienen con historias diferentes", concluyó.