FÚNEBRES | 21 de febrero de 2019

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (QUESA) (q.e.p.d.)Falleció el 20/2/19|. "Hoy comienzo a dar los primeros pasos sin tu presencia, sin tu mano acogedora. Orgullosa camino por esta vida, porque tu amor es lo único que necesito y lo tengo, de verdad lo tengo". Su hija Claudia Pedraza, hijo pol. Ricardo Díaz, sus nietas Agustina, Luján, Guillermina y Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Compañeros de su hija Claudia del Sector Atención Telefónica de Edese SA. Juan, Eduardo, Ana Marcelas, Mónica, Fernanda, Germán, Fernando, Agustín, Santiago, Flavia, Daniela, Franco, Dan, Jesús, Marcea, Anabella y Luis participan el fallecimiento. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma y la resignación de su familia.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Hermana, mi corazón no entiende de tu partida, ayúdame a resignar tanto dolor. Francisco Cancinos y su Sra. Norma Paz, sus hijos Zulma, Norma, Gabriela y Walter participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. " ¡Jesús, Tu que estás sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno!". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, partipan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra socio pensionada madre de la secretaria de prensa Claudia Pedraza y del subsecretario gremial Luis Pedraza y acompañan a sus fliares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Que el Señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la secretaria de Prensa Claudia Pedraza y del subsecretario gremial Luis Pedraza y acompañan a sus familiares en este díficil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su familia participa su fallecimiento. Sus erstos serán inhumados en el cementerio Parque de la paz a las 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y sub comisión de jubilados y pensionados pasrticipan el fallecimiento del socio. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento de una de sus fundadoras, sus integrantes la despiden con gran afecto y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Queridos hijos y nietos de Pilula: con profunda pena de tantos años de amistad y confianza hoy vengo a despedirme de la mamá que para mí fue como una hermana. Tantos años de ser amigas, realmente la voy a extrañar. No verla más en el Hiper ni en ninguna parte va a producir una sensación muy desagradable porque yo la quería mucho a Pilula, a tu papá y a ustedes. Ojalá se hayan encontrado con el alma de Rezola, porque él también los quería mucho. Ruego a Dios porque los voy a recordar en mis oraciones y a ustedes chicos sé cuanto la van a extrañar. Desde el Cielo, la mamá siempre los ayudará. Un beso muy fuerte, que ella descanse en paz y cuando llegue el momento, reanuden su vida diaria porque es lo que ella hubiera querido. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Sara B. Navarrete de Hounau y Flia. participan con profunda tristeza esta inesperada noticia. Con permiso de todos sus hijos, me expresaré en primera persona para recordar tantos años vividos con una amistad sincera y un compañerismo sin tachas, unidas por nuestra vocación docente, en largas horas de estudio y trabajo. El ámbito docente inicial y el Nivel Terciario no Universitario gozaron con las enseñanzas de una excelente Profesora y Maestra cariñosa y paciente con sus "niñitos "de cinco años. Egresada como "Profesora de Jardín de Infantes" en la primera promoción del Profesorado "San José de los Hermanos de la Misericordia, por su experiencia y condiciones personales, desempeñó los cargos de Directora de Estudios y también la cátedra de Práctica de la Enseñanza en el mismo colegio y más tarde también en el Profesorado" Ángela C. de Reto " de la Esc. Normal Nacional. Me consta con qué dedicación y cariño guiaba a sus alumnas de los Profesorados, quienes se esmeraban por seguir sus enseñanzas... Pero los años pasan...y la vida sigue sus pasos... Por muchas razones en la llamada "tercera edad", la salud decae: enfermedades, desánimo, pérdidas de familiares y amigos .... Nos vamos aislando, todo parece mustio a nuestro alrededor... Querida "Pirula": creo que cuando tus fuerzas disminuyeron y te impidieron viajar para visitar a tus hijos ( y flias) que viven fuera de Santiago- E.E.U.U.y en el Sur argentino- , tu buen ánimo se quebró'. Poco a poco te aislaste. Todas, con cierto pesar, respetamos tu decisión; no obstante tu imagen como Madre, Amiga , Profesora frente al aula, tu figura imponente en nuestros recuerdos están y seguirán presentes en el corazón de tus colegas y /o amigas, ex alumnas y la querida familia que formaste en el ámbito educativo. Que el Señor de la Misericordia ilumine tu descanso eterno y brinde cristiana resignación a tus deudos. Ofrecemos oraciones rogando por tu feliz resurrección a la Virgen de la Misericordia del querido Colegio "San José".

ENRRIQUEZ, JUAN CANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus sobrinos, Lorena, Esther, Lucrecia, Victor, Leopoldo, Nicolas y de mas familiares .Sus restos fueron inhumados en el cementerio JARDIN DEL SOL . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GÓMEZ, EDGARDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su tía Gringa de Gómez, sus primos Susana, Claudia, Daniel y Marita con sus respectivas familias, despiden con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, EDGARDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. ¡Dale Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin! Susana y Francisco, su hijo Lisandro, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDGARDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Dante Campos participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. El Consejo Directivo de la Asociación Mutual "San Jorge", personal directivo, docente, no docente y de servicio del Instituto de Enseñanzas "San Jorge" en sus cuatro niveles de enseñanza, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Profesor Saúl Orlando Infante y acompaña a la familia en tan penoso momento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Edmundo Andrada y familia, sus hijas María Susana, Andrea Fernanda, Vanesa y Ana acompañan el dolor causado por el fallecimiento de su Sr. padre al Prof. Saúl Infante docente del colegio San Jorge y rogamos resignación para él y su familia.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Personal directivo, docente y de maestranza del Dpto. del Nivel Inicial de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan el fallecimiento del padre de la Prof. Doris. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Los "Celestes" de Autonomía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Propietarios y personal de Marcos Vizoso Libros participan con profundo dolor el fallecimiento del padre politico de Jorge Mancilla y lo acompañan junto a su familia en estos momentos de pesar.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. Familias Santillán, Komornicki, Castro Achával, Oertel despiden con dolor al amigo y vecino de tantos años.

LESCANO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Francisco Lescano Núñez, su esposa Noemí Guadalupe Farías, sus hijos Dra. Mara G. Lescano Farías y Dr. Guillermo Bellido, Ing. Lara V. Lescano Farías y CPN René Llarull, Dra. Marisel Lescano Farías y Franco C. Pita participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus primos Horacio Pedro y Ana María Montenegro con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Luis del Valle Arce, Teresita Alcorta de Arce participan el fallecimiento de su querida amiga y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Alfredo Mesa, Verónica Alcorta participan el fallecimiento de la madre de sus amigos y acompañan en el dolor.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini, Eugenia y Fernando Bravo de Zamora participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Emilse Suasnabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. María Eugenia Ruiz Taboada, sus hijos Santiago, María José, Gonzalo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. El Personal de Secretaría y de Servicios de ambos turnos del Colegio "Absalón Rojas" participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Vicerrectora del turno mañana. Lic. Marta Martín de Marmo. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. El Dpto. de Lengua Extranjeras del Colegio "Absalón Rojas" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. vice-rectora del turno mañana, Lic. Marta Martín de Marmo. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Roberto Palau, y Susana Fiad de Palau, participan su fallecimiento. Acompañamos con cariño a nuestra querida amiga Marta. Rogamos oraciones en su memoria.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento inesperado de una excelente persona. Ruegan al cielo por la pronta resignación de sus hermanos y demás familiares.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Marcelo Nazar y flia. y Marina Nazar acompañan con profundo dolor su partida. elevando oraciones en su memoria.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Mónica Patricia Abate y Ángel Enrique Abate (Gordo) y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido "Chiquitín", y ruegan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (Araña) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Sus amigos Carlos Areal, María Rosa Hazam, Maria Elena Hazam y flia lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Julito y acompañan a su flia. en este difícil momento.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. María Carolina Falappa y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Julio. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Mariela Charriol participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Julio y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposa: Nora Azar, sus hijos: Fede, Nori, Pancho y Gusti, sus hijos Pol.: María Silvia, Guido, Silvia y Claudia y nietos part. con dolor su fallec., Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposa Nora Beatriz Azar, sus hijos Federico Daniel, Nora Beatriz del Carmen, Francisco José, Gustavo Adolfo y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Francisco y rogamos que nuestra Madre de la Merced, a quien tanto amaba, lo cobije con su manto.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus hijos Nora y Guido, sus nietos Luciana, Guido, Pelu, Nora, Emilia, German y Agustina, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera ejemplo para sus vidas.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus hijos Francisco y Silvia y sus nietos José, Gabi, Dani, Dana, Nicanor y Lorena, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido abuelo Francisco. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus hijos Gustavo y Claudia Ortiz, sus nietos Camila y Mauricio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre estaras en nuestros corazones. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Desde Rosario. Su hermano Florencio y Nilde Sotelo, sus hijos Claudio y Jorge Alvarez, Mariela y Eloy Salado y nietos Damian y Julian Alvarez Pece.l acompañan a Pupi, sus hijos y nietos. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Hermano, esposo, padre, abuelo y tio generoso. Su hermana Maria Rosa Pece Gonzalez, sus hijos Maria Dionisia y René Rodriguez, Ana Isabel y Ricardo Montenegro, Eugenia, Maria Rosa, Debora Arias y Rodrigo Haro Pece y respectivas flias., acompañan con cariño a Pupi, sus hijos y nietos.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus nietos José, Luciana, Gabriela, Guido, Daniel, Pelu, Nora, Emilia, Camila y Mauricio, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido "Queri".

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus primos Nicolás Farías, Cristina Tévez de Farías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Tony Pianezzola y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Federico y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Alfredo Pianezzola y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Brille para el la luz que no tiene fin. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina acompañan a su familia en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Coty Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos y nietos part. con profundo dolor el fallec. de su amigo Francisco, rogando oraciones por su eterno descanso.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Carlos René Castillo y flia. participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Paulita, acompaña en el dolor a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El contador Carlos Enrique Castillo Prados y familia participan su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Gabriela Salvatierra y Rubén Nacul y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de don Pece y acompañan en estos momentos a sus hijos, doña Norita y demás familiares.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Lucy Julián de Salvatierra e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de don Pece y acompañan en estos momentos a sus hijos, doña Norita y demás familiares.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Patricia y Guido Larcher y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ya descansa junto al Señor. José Adet, Patricia Larcher, sus hijos Nicolas y Joaquin, Susana Adet, despedimos con tristeza, no olvidaremos los momentos compartidos en flia. Acompañamos a su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Gracias por mostrarnos el caminno de la bondad con tu ejemplo amoroso. Todo lo hiciste para la Gloria de Dios. tu hijo Federico Daniel y Sra. Maria Silvia, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Beatriz Soriano de Contreras y flia., Francisco Soriano y Evelina y flia., Oscar Ramirez, Coni y flia., Selva Soriano de Luna y flia., y Ramona soriano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su consuegra Ramona Soriano, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Avelina Cattaneo y sus hijos Marcos y Liliana Murad, Marcela y Juan Paz y Claudia y Gustavo Pece, con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Francisco rogamos oraiones por la paz de su alma.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Rosa Dominguez de Marcos, sus hijos Graciela y Gustavo, hijos politicos Luis Ramon y Monica, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Marta Graciela Pece, sus hijos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Adela Pece de Sgoifo, Celia Margarita Pece de Sayago, Marta Pece y sus respectivas familias acompañan a Norita, hijos y demás familiares. Ruegan por el descanso eterno de Francisco.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Santiago Carlos Lezana, Maria Alejandra Barbieri y su hijo Valentino, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. María del Carmen Carpintero y sus hijitos María Josefina y Santiago Piña Carpintero participan el fallecimiento de su estimado vecino. Ruegan resignación para su esposa Norita y sus hijos.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Esther y Rubén Dinardo participan el fallecimiento del papá de su querida amiga Nora Pece y acompañan a Guido Larcher, sus hijos y a toda su familia, en estos difíciles momentos. Ruegan cristiana resignación para la familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Mucha luz y energía para su Familia. Monica Mattar y flia., participa con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Luciano Sánchez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Nora y Guido en estos dolorosos momentos.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Jorge S. King, con pesar participan el fallecimiento del Sr. Francisco Pece y elevan oraciones por su feliz resurrección en Cristo Nuestro Señor.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Alfonso Montes de Oca, participa su fallecimiento y acompañan a sus amigos Nora y Guido en estos dolorosos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Héctor Arjona, su esposa Adriana Terreyro y sus hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Autoridades, comunidad e instituciones mercedarias comunican el fallecimiento del Sr. Francisco Pece, y acompañan a su esposa Nora, hijos y nietos en este trance e invitan al rezo de la novena en su nombre a partir del 21 del corriente en el templo de la Merced a las 20,30. Encomiendan al Señor su alma y ruegan oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Los amigos de sus hijos Federico y Maria Silvia; Mariela, Pablo, Adriana, Tolin, Mabel y Roberto, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Tolin Stancampiano, su esposa Adriana Buffa, sus hijos Fabricio y Florencia y su nieta Constantina, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Federico y Maria Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ramon Tomás Peralta y toda su familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra e hijos Raul, Rosalba, Irina y David, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. ¡Siempre en mi corazón! Elisa Salvatierra, Daniel Muratore, Marianela, Germán, Anita y Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. José Nicanor Meossi, Luisa Zaccardi de Meossi, sus hijos José Alejandro y Florencia Maidana, Nicanor Eugenio y Gabriela Pece, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida familia Pece en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Andres Lema, Susy Gonzalez de Lema y Laura Soledad Lema, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. La asociación cooperadora de la Escuela Normal M. Belgrano y sus colaboradoras, participan el fallecimiento del Padre de Nora Pece de Larcher, miembro de dicha Asociación. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Marlín Carranza, sus hijos Gustavo y Maria Laura y Raul Paz, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Los colegas y amigos del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, acompañan a su hijo Francisco y a su familia en este difícil momento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Héctor Neme y flia., acompañan con profundo dolor a sus amigos Nora y Guido y demás familiares ante irreparable perdida. ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Gringo Costa, Magui Macías e hijos acompañan con dolor a su esposa, hijos y respectivas flias. ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Graciela, Sebastián Marinaro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Norita e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Dr. Darío Alarcón y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gustavo. Rogamos oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sr. Augusto Gomez y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El directorio de Caja Complementaria UNSE, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Francisco Pece, padre de los afiliados de nuestra institución, Nora Pece y Francisco Pece. Acompañando a sus familias en este difícil momento, rogando una oración en su nombre para su eterno descanso.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia Curro, Marcelo y Silvia, Hilton y Soledad y sus nietos Benjamín, Lucila, Victoria, Emilia, Malena, Federico, Alejandro y Lautaro acompañan con dolor y ruegan una oración en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. La decana, Dra. Myriam Villarreal, la vicedecana Dra. Judith Ochoa, los consejeros directivos, docentes, no docentes, y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de los docentes Nora Pece, Francisco Pece, sus hijos políticos Silvia Rodríguez y Guido Larcher. Acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ramiro Hoyos, Viviana y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Francisco en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. José Haick, María de los Ángeles y familia lamentan el fallecimiento del papá de su amigo Francisco y lo acompañan en su pesar rogando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El equipo de Basket de Ingenieros participa con tristeza su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su hijo Francisco y familia en este penoso momento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del docente Francisco José Pece de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Nora Pece. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes, y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con dolor del fallecimiento del padre del docente Francisco José Pece. Acompañan a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Luis Ramón Corbalan, Graciela Isbel Marcos y sus hijos Maria Cecilia, Luis Martin, Franco Agustin e Ignacio Ramon, participoan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Francisco Alejandro Molinari e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco participan su fallecimiento y acompañan a su muy querida familia en su dolor.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Alfredo Palomo e Isabel Hoyos de Palomo y sus hijas: Isabel y Patricia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Francisco, Patricia, Agustin, Araceli y Nicolas Ledesma, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de su amigo Pancho y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descansa en paz.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Los amigos de lña flia. Pece; Lalo y Magui, Bettina y Raul, Luis y Silvia, Luis y Maia, Cristina y Octavio, Abuelo, Gato y Patricia, Marcia y Ricardo, Leda, Picho y Mercedes, Silvina y Diego, Sonia y Martin, Alejandra, Jacquie, Andrea, Adrian, Luisa y Noemí, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramiro y Olguita, nietos y bisnieto participan con profunda pena se fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor lo reciba y le brinde el descanso merecido.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Nelly Sarquiz de Amerio, Silvia, Nella, Sergio, Jorge y familias acompañan en este triste momento a su prima Pupi y a toda su familia rogando oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. La Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Teconología (COFACE) participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Francisco Pece, padre del Pte. de la Asociación Ing. Francisco Pece Azar. Ruega eterno descanso y resignación para toda su familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Estela Pianezzola, su esposo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. El Departamento Académico de Geología y Geotecnia FCEyT-UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de los docentes Francisco Pece Azar y Nora Pece Azar. Ruega eterno descanso y resignación a sus familiares.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Viviana Valev y su hijo Emiliano Aguirre (Jr) participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su entrañable amiga Nori y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ángel del R. Storniolo y flia. participan con profundo dolor del fallecimiento de Francisco Pece. Elevan oraciones por su descanso eterno y resignación para toda su familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Ana María Ábalos y sus hijos Juan Carlos, Alejandro, Ana María, María Gabriela, María Alejandra y Marcelo Azar Abalos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Joaquín Borda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Carlos Azar, su esposa Lilia Maldonado participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su estimado amigo Fede y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su prima Marina Salvatierra de Coronel, sus hijos Alicia Inés, Carolina Andrea, sus nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALEZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dile: ¡Aquí me tienes, porque me haz llamado! Francisco Sánchez, Antonio Acosta, Luis Congiu ex compañeros del Banco de la Provincia de Santiago del Estero, abrazamos con dolor a su hermano Chacho. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Cuanto dolor y cuanto espacio vacío dejas, sólo comparable con la huella marcada por todas las virtudes de esa gran mujer que fuiste. Las horas compartidas, las enseñanzas y esos domingos de trabajo, serán siempre recuerdos imborrables. Hoy consternado, solamente atino a decir hasta mañana, seguro que siempre estarás presente. Oscar Eduardo Gerardi.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Mirta y Eduardo Sily acompañan con cariño a su hermana Eugenia y sobrina Guadi, rogándole al Señor paz en su alma y esperanza en su corazón. Elevamos plegarias en su memoria.

Invitación a Misa

Recordatorios

----------------------------------------

GIGLIO MANIN, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus hijos h. políticos y nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán Cob Caruso Cia. Arg. de Seguro SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162.

LOTO, PLÁCIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposo, José Ricardo. Sus hijos Tamara y Jose. Hijos politicos Paola. Nietos Micaela, Pablo, Martin, Joel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio JARDIN DEL SOL . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VISCARRA, DIEGO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposa Ivana, sus hijas Sabrina y Melina, sus hermanos Ricardo, Mariela y Valeria participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Vilmer. C de duelo Irigoyen y Garay (SV) ORG AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO E HIJO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, LEONOR ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposo Jesús Gómez, sus hijos Omar, María, Gustavo e Inés, sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio La Misericordia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, RAÚL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposa, Mercedes, sus hijos, Raul y Jorgelina, sus hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio CRISTO REDENTOR. FERNANDEZ . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LUNA, ARIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Los compañeros de trabajo y amigo de la Unidad Fiscal Frías, acompañan en el sentimiento a Domingo Alberto Luna y familia en tan dificil momento por el fallecimiento de su hermano, rogando al Altísimo una pronta resignación y consuelo.

SALVATIERRA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Señor, dale el descanso eterno allí donde no existe ni la pena ni el dolor". Sus familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio local. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.