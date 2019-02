Ignacio Migueles apuesta a mejorar

Fotos EXIGENTE. Migueles pretende un mejor juego ante Central Argentino.

21/02/2019 -

El mediocampista central de Independiente de Fernández, Ignacio Migueles se mostró feliz por haber sumado los tres puntos en el clásico ante Sportivo, aunque anticipó que deben mejorar en el juego para poder vencer a Central Argentino, en la próxima fecha del Torneo Regional Federal.

‘Fue importante el triunfo en el clásico, más que nada en lo anímico. Creo que conseguimos algo importante por el rival que estaba enfrente. Pero como lo hablamos con el técnico, no va a servir de nada solo ganar el clásico y no clasificar a la siguiente fase. Así que creo que fue vital ganar de visitantes. Sumamos tres puntos claves, pero ahora enfrentaremos al puntero Central Argentino. Queremos cerrar bien la primera rueda y afrontar con más fuerzas lo que se viene", sostuvo el ex jugador de Unión Santiago en dialogo con Abc Deporte.

Nacho cerró haciendo alusión a los objetivos grupales.

El objetivo es hacer un buen torneo, para eso nos preparamos. Estamos en un club en donde se apuesta mucho a los chicos, con la experiencia de algunos. Queremos mejorar en cuanto a la tenencia de pelota y de manejar los tiempos. Pero vamos paso a paso, hay una mezcla de juventud y experiencia. Por ejemplo, ante Sportivo tendríamos que haber terminado más tranquilos, con otra diferencia, pero sufrimos. Eso no debería pasarnos. Estamos tranquilos porque vamos por el buen camino y todavía falta para el primer objetivo".