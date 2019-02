Fernández: "Hay que levantar la cabeza"

21/02/2019 -

Matías Fernández, mediocampista de creación de Sportivo Fernández, se mostró optimista y autocrítico tras la derrota que sufrieron en el clásico de la Capital del Agro, la fecha pasada.

"No es lo que esperábamos, lamentablemente veníamos de una semana bastante jodida por la expulsión de Rossi, después por la desgracia de "Pancho" Corral y eso nos ha tocado un poco, pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer adentro de la cancha, esto no era lo que queríamos", expresó ante el portal Mas Deportes.

"Se rescató la actitud, que nunca se negocia porque hemos jugado un segundo tiempo muy bueno, pero el rival supo aprovechar nuestros errores", añadió el volante.

"No hay que perder esperanzas, el torneo es largo y todavía falta la vuelta, no hay que desaprovechar ningún punto, hay que ganar todos y ojalá terminemos de la mejor manera. A esto no lo queríamos pero hay que levantar la cabeza y salir adelante", cerró.