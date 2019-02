La quinta fecha se jugará íntegramente el domingo

Fotos DESTACADO El encuentro entre Independiente de Fernández, ante Central Argentino, será la atracción de la última jornada de la primera rueda.

-

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación de la 5ª fecha del Torneo Regional Amateur 2019, la cual se jugará íntegramente el próximo domingo en diferentes horarios.

El encuentro destacado de la fecha lo sostendrán Independiente de Fernández y Central Argentino, segundo y primero de la zona respectivamente.

La programación será la siguiente:

Zona 1: 17, Sportivo Comercio vs. Los Dorados; 17.30, Belgrano de Nueva Esperanza vs. Unión Santiago.

Zona 2: 17.30, Sarmiento vs. Sportivo Fernández; 17.45, Independiente (F) vs. Central Argentino; 18.30, Deportivo Malbrán vs. Sportivo Tintina.

Zona 3: 17, Bañado de Ovanta vs. Instituto Santiago; 17.30, Comercio vs. Central Córdoba de Frías.