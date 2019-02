Para Hugo Moyano, Macri "no está capacitado para seguir gobernando"

21/02/2019 -

Hugo Antonio Moyano dijo que Mauricio Macri "se cree que el país es una empresa del padre y no está capacitado para gobernar".

El sindicalista sostuvo que "su gobierno es peor que el de De la Rúa". Así lo señaló durante una entrevista con A Dos Voces (TN) donde dijo que el paro general "es inevitable" y que entre Macri y Cristina "sin duda" votaría a la ex presidenta.

"Es inevitable que haya paro, porque esto no va para más y no hay una reacción del Gobierno que pueda dar solución; estoy convencido de que el paro se va a dar en no mucho tiempo más", sostuvo, aunque sin dar fechas.

"Macri no cumplió ninguno de los compromisos como el de eliminar la inflación y el impuesto al trabajo o la pobreza cero. No cumplió nada lo que significa que es un fracaso total del Gobierno, peor de cuando entró. Yo estoy convencido de que la gente no va a cometer el mismo error de votar a este gobierno", concluyó Moyano.