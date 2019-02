Explicitó su programa de gobierno para el país

21/02/2019 -

Con respecto a las propuestas de gobierno, Massa recalcó que "el 11 de diciembre vamos a convocar a un gran acuerdo por Argentina, para establecer diez reformas y diez políticas de Estado que tienen que ver con lo tributario, con lo educativo, con lo medioambiental porque no podemos perder 6.500 millones de dólares en catástrofes climáticas porque no tenemos. Hay que establecer un presupuesto mínimo para que la Argentina no pierda sus cosechas por cuestiones climáticas".

También indicó que planteará "la paridad de derechos, por el mismo trabajo en Santiago las mujeres cobran un 25% menos que los hombres. Esto tiene que ver con una mirada de poca protección del Estado a las mujeres, esto requiere de un acuerdo".

Además, dijo que promoverá reformas en materia laboral y de renovación "en el mundo del trabajo en el que vivimos, que es el mundo de la revolución del conocimiento, de la información y de la tecnología. Debemos preparar a nuestros hijos para el mundo que se viene y para eso es necesario un gran acuerdo y reunir en una mesa empresarios, trabajadores, Estado y diferentes fuerzas políticas apostando a la Argentina que soñamos".

"En ese acuerdo económico y social tenemos que plantear un esquema de recuperación del salario que debe ir acompañado por una rebaja de impuestos por parte del Estado para los que producen y los que exportan; un sistema de eliminación de las barreras que hoy inhiben a los planes sociales para ingresar al mercado del trabajo; y la recuperación de las jubilaciones para lo cual el fondo de garantía de Anses tiene que ser palanca para el crédito con el Banco Central como instrumento y como garante", enumeró.

"Pero además el fondo de garantía de sustentabilidad tiene que ser el recuperador de la realidad de los jubilados que son los que más que perdieron con el programa económico de Macri", afirmó.

"Los jubilados -agregó- perdieron el 17% de su capacidad de compra desde que este gobierno tomó la decisión de ir recortando de a poco".