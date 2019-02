Massa propone que los jueces rindan examen ante el Congreso y si no aprueban, "echarlos"

21/02/2019 -

Sergio Massa concluyó ayer su visita de dos días en Santiago del Estero en la que recorrió Las Termas, Capital, La Banda y Loreto, "para contar nuestras ideas sobre el trabajo, sobre la producción, sobre la educación, sobre la lucha contra el narcotráfico, sobre la seguridad, sobre el desarrollo del federalismo", rescató en diálogo con EL LIBERAL.

Acerca de la seguridad, el exdiputado nacional y precandidato presidencial de Alternativa Federal expuso una medida singular con relación a los jueces y la necesidad de controlarlos a través del Legislativo. Su idea es que rindan exámenes ante el Congreso de manera periódica, y que si no aprueban, que sean removidos.

Es que según sostuvo los argentinos tienen "que ir a una Argentina que recupere los valores". Y dentro de esos valores, mencionó el de la familia, el respeto, "y tener a quiénes controlen las metas que nos propusimos cumplir. Si vamos a la perpetua para los narcotraficantes, tiene que haber sectores de la sociedad que controlen a los jueces, para que después no haya libertades con las trampas judiciales", cuestionó.

Ahondando en esta cuestión, sostuvo: "Tenemos que animarnos a plantear de que se acabó esto de la estabilidad permanente de los jueces, hay jueces que son psiquiátricos y que duran en su cargo por la idea de perpetuidad de los cargos. Los gobernadores, cada cuatro años van a rendir examen con las elecciones, como también un intendente y un legislador".

"Bueno -puntualizó- los jueces también tienen que rendir examen frente al Poder Legislativo. Si pasan ese examen, deben estar preparados para ascender y si no lo pasan, hay que echarlos. ¿Qué es esto de sobrevivir en los cargos de por vida?", reprochó.

Por otra parte, sin entrar a fijar postura sobre el rechazo al DNU del Gobierno nacional que aplica la extinción de dominio sobre bienes de la corrupción y el narcotráfico, entre las actividades ilícitas del crimen organizado, Massa consideró que se necesita una ley (el Frente Renovador impulsó un proyecto en el Congreso).

"Creo que tiene que haber una ley de extinción de dominio. Los que robaron al Estado la tienen que devolver, los que tienen plata del narcotráfico la tiene que recuperar el Estado, los que tienen plata producto de la trata de personas, el Estado tiene que sacarles los bienes, los autos, la causa, y para eso necesitamos la extinción de dominio. Este es un debate pendiente en Alternativa Federal", reflejó.

Elecciones

Por otra parte, Sergio Massa se mostró convencido de que sólo la construcción opositora mayoritaria que aglutine a peronistas, radicales, socialistas, independientes, sectores empresariales, del trabajo, podrá ganarle a Mauricio Macri en segunda vuelta. Y para ello convoca a los votantes de Unidad Ciudadana y no descarta sumar a Alternativa Federal a dirigentes del kirchnerismo. Pero la condición es que Cristina Fernández de Kirchner decline sus aspiraciones presidenciales.

Se entiende que la candidatura de CFK es funcional para el oficialismo: "El Gobierno tiene una sola posibilidad para sostenerse en el poder y es tapando el fracaso de hoy, comparándose con el ayer".

Su postura se basa en aquellas encuestas que señalan que Macri sólo puede ganar las elecciones si llega a segunda vuelta con Cristina quien hasta ahora, es la figura de la oposición con mayor porcentaje de adhesión, pero también con uno de los mayores índices de rechazo. Además, sostuvo apelando a un viejo adagio que "segundas partes nunca fueron buenas", aludiendo a la exmandataria.

Y dirigiéndose a los votantes de Unidad Ciudadana les manifestó: "No se enamoren, no se pongan nostálgicos (por el retorno de Cristina), porque lo que tenemos que hacer es ganarle a Macri y darles a los argentinos un gobierno donde trabajo y la producción sean el valor central de la economía".

Crítico sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, remarcó el proceso de construcción del espacio de Alternativa Federal, que incluye a sectores del peronismo, gobernadores, y al que quiere sumar a radicales y otras fuerzas políticas, como también actores de la sociedad como el empresariado y el trabajo.

"Creemos que Argentina necesita una alternativa. El fracaso de Macri no se resuelve volviendo para atrás, se resuelve básicamente haciéndonos cargo de los problemas que deja este gobierno y yendo para adelante en este país", postuló.

"No sé qué va a hacer la expresidenta. Hace mucho que no hablo con ella, sí le hablo al votante de Unidad Ciudadana y decirle que tenemos que construir una nueva mayoría que le gane a Macri en segunda vuelta. No nos puede pasar que por la idea de abrazarnos a un candidato que queremos mucho, le demos cuatro más a Macri. Porque son cuatro años más de ajuste, de recortes", fue la seria advertencia hacia quienes apuestan a que CFK pueda ganarle a Cambiemos.

Sobre las encuestas que dan posibilidades a Macri de ser reelecto, Massa se mostró incrédulo. "Yo no veo esas posibilidades, estuve mirando los números de Santiago, y 8 de cada 10 santiagueños quiere un nuevo gobierno. En todo caso lo que sí veo es una gran capacidad del gobierno nacional con la idea de la compra de encuestas y difusión de noticias, para instalar en teoría una cosa que en la realidad no se ve", aseguró.

Tampoco ve la posibilidad de que Cristina le pueda ganar a Macri: "No la veo, es lo que en definitiva el gobierno promueve porque sabe que es la única llave que tiene para quedarse", insistió.