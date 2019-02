"Desafía porque busca que lo escuchen, que lo contengan"

21/02/2019 -

"En general podemos ver que el adolescente siempre va a buscar que haya otro para contenerlo, siempre va a buscar el límite, va a desafiar al otro y este desafío es ver si hay otro que lo escuche, que lo contenga, y cuando esto no sucede, cuando del otro lado no hay una figura de autoridad, ni una figura parental que lo pueda contener, ocurren estos desbordes, y en estos desbordes no sólo corre riesgo su propia vida, sino también la de la gente que la rodea.

También es muy significativo dónde ocurren estos desbordes. Puede ser en la casa, en la escuela, que son los lugares significativos de los adolescentes, los lugares donde los menores se mueven, donde buscan esta amistad con sus pares, y son estos lugares donde suelen ocurrir este tipo de cuestiones".