Fotos Para los economistas era previsible y por ahora no es motivo de alarma

21/02/2019 -

Diversos economistas restaron importancia a la suba del valor del dólar y resaltaron que era previsible. ‘El dólar está jugando con la banda inferior’, recordó por su parte el economista Claudio Zuchovicki, para agregar que ‘el Gobierno necesitaba que suba el dólar; el gobierno compraba dólares, compró mil millones entre enero y lo que va de febrero’. En su opinión, el mercado acusó ayer el impacto del informe de MSCI que ‘iban a dejar a la Argentina como mercado emergente además de fronterizo’, lo que generó ‘una demanda del dólar oficial’. Agregó que el Banco Central tiene ‘más de US$ 67.000 millones de reservas, y en marzo entran los US$ 10.000 del Fondo Monetario’. Además, Zuchovicki recordó que ‘hay superávit comercial por quinto mes consecutivo’, es decir que hay más exportaciones que importaciones, como también ‘hay más turistas extranjeros y la cosecha será mejor que la del año pasado’. Estos factores, generan más tranquilidad, con un dólar que a abril estará a su criterio a $ 42. Por su parte, el economista Fausto Spotorno también señaló, que la suba del tipo de cambio ‘no es de extrañar, al contrario, lo que extrañaba era por qué no subía antes, con un 3% de inflación’. Para este economista, el mercado está ‘recalculando la inflación esperada para adelante’, después del 2,9% en enero, con una suba del 3,4% en alimentos que ‘sorprendió’.