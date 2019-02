Fotos El buen tiempo anima el recambio del segundo mes del año en "La Feliz"

21/02/2019 -

El recambio de febrero es mejor de lo que esperaban los operadores. Factor clave, el clima. Por ahora se conocieron porcentajes de ocupación que dio a conocer la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) previos al fin de semana, pero no los números del Ente Municipal de Turismo marplatense. La última cifra oficial se dio a conocer en enero, cuando reveló una baja en la cantidad de turistas de un año a otro. Febrero, al parecer, revelará buenas noticias. Los números que reveló la AHG que indican que la hotelería tendría un promedio en todas las categorías del 77%, pero no se contaban en esa medición a los que aquí se conocen como los "espontáneos", que llegan sin anunciarse. Por el movimiento que registra la ciudad y la imagen de sus playas a tope, se estima que la cifra fue superada. El informe de los hoteleros precisa una dato que ya no es tendencia, sino un modo consolidado: la demanda fuerte se da los fines de semana, con la diferencia de que este 2019 la baja es mucho más pronunciada que en otros años cuando se trata de mediciones de entre semana. Con las tarifas entre un 20% y un 30% más bajas para esta parte de la temporada, el sector inmobiliario maneja porcentajes similares de ocupación. Según relevaron agentes del centro, que tienen las mayores carteras de alquileres temporarios, el promedio para el fin de semana de recambio es del 70%. Hay quienes manejan números que dan por encima de los de la primera quincena de enero, a causa de la conjunción de buen clima y mejores tarifas.