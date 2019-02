Llegó a la escuela, se "disfrazó" y se puso guantes de látex antes del ataque

Fotos APRESADO. El menor fue reducido y trasladado a la Comisaría.

21/02/2019 -

Si bien los primeros minutos del adolescente en el interior de la institución siguen siendo confusos para las pesquisas, algunos testigos manifestaron que no había llegado al horario de la formación.

El niño tendía que rendir una materia con la profesora de Historia, pero cuando ésta tomó asistencia en su curso, el menor no estaba presente. Algunos sostienen que no lo habrían dejando ingresar por haber llegado tarde.

Los testigos revelaron que antes del ataque a la "seño" Alejnadra vieron cuando el menor merodeaba los pasillos del establecimiento. Consultada por esa situación la docente manifestó: "No pude hablar con nadie, así que no tengo conocimiento sobre algún episodio anterior". Ante el accionar del menor expresó que "podía haber sido una tragedia, su víctima no tenía nombre, pude haber sido yo o cualquier otra persona que estuvo en la institución".

La educadora, para resguardar la integridad del menor, prefirió no referirse a su comportamiento y al acompañamiento de su familia a lo largo de sus años lectivos, pese a que algunos docentes contaron que ya había sido sancionado por pelear con un compañero.

"Yo tengo una hija de 16 años, y nosotros trabajamos todo el día y no por eso ella tiene iniciativa de ese tipo. Algunos padres te responden ‘yo trabajo todo el día’, pero los niños no solo necesitan bienes materiales, necesitan que sus padres los contengan, les brinden amor, sepan qué es lo que les pasa", manifestó Alejandra.

Por su parte, los abuelos del menor, en diálogo con Noticiero 7 contaron que es un niño muy introvertido "con una personalidad muy agresiva".

"Es muy agresivo, nos trata mal, nos contesta mal. Mi hijo muchas veces intentó corregirlo, pero no se pudo. No sé cómo antes no lo apuñaló a él", remarcaron. La Justicia analiza las condiciones de los padres para determinar si el menor, en caso de quedar en libertad, podrá ser contenido por sus padres.

Para ello la Fiscalía ordenó que se realicen informes socioambientales.