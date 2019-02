Aconsejan prevenir diarreas y hongos, males propios del verano

21/02/2019 -

Diarrea y hongos en los pies son dos de las patologías más frecuentes durante el verano, debido al calor y a la humedad.

Para prevenir es fundamental redoblar la higiene personal así como también mantener limpios los ambientes de la casa, según especialistas nacionales, que mencionan al hipoclorito de sodio, o agua lavandina, como un gran agente de desinfección que ayuda a cuidar la salud.

Se considera que alguien tiene diarrea cuando sus deposiciones son líquidas y hay un aumento de la frecuencia y de la cantidad (más de tres episodios en un día).

Durante el verano, habitualmente la diarrea es producida por virus. Si bien el cuadro suele remitir con ayuda de una dieta y de una adecuada hidratación, el riesgo es la desnutrición, deshidratación y el contagio.

"Si en la casa hay alguien con diarrea, hay que extremar las medidas de higiene durante el proceso infeccioso. El lavado de manos es fundamental para evitar la propagación de los microorganismos", explica la doctora Sara Mesquida, especialista en Clínica Médica y docente en la Fundación Favaloro.

Es importante incorporar el hábito de lavarse las manos después de cambiar un pañal, antes y después de preparar la comida y de comer, después de ir al baño, tras manipular la basura o la ropa sucia, al tocar mascotas o sonarse la nariz.

Respecto de los alimentos, conviene no ingerir productos perecederos que no se sepa si fueron correctamente refrigerados o se dude de que hayan sido manipulados adecuadamente.

Hongos

El pie de atleta es la infección por hongos más común. Generalmente se adquiere mediante el contacto directo con otra persona que la tiene o por caminar descalzos en lugares donde habita el hongo, como vestuarios, duchas de uso común o una piscina.

"Los hongos se alojan en zonas húmedas donde hay pequeños daños de la piel y se multiplican en las capas de la misma. Generan picazón, a veces ardor y malestar. Es importante la higiene personal para evitar que se propague a otras partes del cuerpo", afirma Mesquida.

En ese sentido, es mejor no usar zapatos demasiado estrechos y de materiales sintéticos que no permiten que el pie respire; no hay que compartir ropa o toallas si fueron usados por otros ni caminar descalzos en áreas públicas; es recomendable bañarse después de hacer actividad física; secarse bien y, al menos una vez al día, cambiar las medias y ropa interior (siempre de algodón para que se evapore la humedad corporal).