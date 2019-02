Aprovecharon que la casa estaba sin dueños para robar

21/02/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un vecino de Villa Balnearia denunció que personas desconocidas aprovechando que no se encontraba en su vivienda le sustrajeron un Smart TV de 43’. La denuncia fue radicada por Franco Medina (34) residente en el mencionado barrio. Según el damnificado, el domingo pasado, en horas de la tarde se retiró de su casa y cuando regresó y pudo descubrir que personas desconocidas, aprovechando que una ventana se encontraba abierta ingresaron, y se apropiaron del electrodomésticos. La víctima manifestó que no sospecha de nadie. Personal de la Subcomisaría de Villa Balnearia puso en conocimiento de la fiscalía de turno quien dispuso que se le de participación a la División Investigaciones y de Robos y Hurtos.