Se viene la novena fecha del certamen "100 años de gloria del club Talleres"

21/02/2019 -

CHOYA, Choya (C). Mañana el sábado en el estadio del Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad se disputará la 9ª fecha del apasionante certamen "100 años de Gloria del Club Talleres" de Frías. Mañana arrancará a las 20.30 con los siguientes choques: Influencia vs Atlético Triángulo; La Mexicana vs Ferroviarios; Deportivo Choya vs Farmacia del Rosario y Panificadora La Deseada vs Icaño. El sábado desde las 19.30 jugarán: Atlético Quirós vs Panificadora Suecia; Los Canarios vs. Carnicería Tres Hermanos y en el último turno lo harán Veteranos vs. La Casa del Plomero. Las posiciones son las siguientes: La Casa del Plomero 24 unidades. Luego se ubican Carnicería Tres Hermanos 18; Farmacia del Rosario 17; Panificadora La Deseada 16; La Mexicana 14; Veteranos y Deportivo Choya 13 entre otros..