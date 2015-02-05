CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de febrero de 2019
A LAS 21.45 MINUTO PARA GANAR.
Por El Liberal
22/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 UNA PARTE DE MÍ
17.15 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)
23.30 VERDADES SECRETAS
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 VHS
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRONSPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.30 BÁSQUET POR CANAL
14 (FEMENINO) REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.10 BANSHEE 03 EPS 04
01.12 BANSHEE 03 EPS 05
02.16 BANSHEE 03 EPS 06
03.17 EL BOSQUE SINIESTRO
05.04 UN EQUIPO INCOMPARABLE
06.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
07.03 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE
HOLLYWOOD
09.00 LA QUÍMICA DEL AMOR
10.45 ESPEJITO, ESPEJITO
12.42 THE DUFF
14.38 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE
HOLLYWOOD
16.33 ESPEJITO, ESPEJITO
18.30 PEARL HARBOR
22.00 EL AVIADOR
TNT
03.37 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
05.11 BUZZ - SEASON 7
06.00 UNA SUEGRA DE CUIDADO
07.20 DIARIO DE UNA PASIÓN
09.37 IDENTIDAD SUSTITUTA
11.13 HELLBOY
13.26 SIN HIJOS
15.24 SHANGHAI KID
17.27 MATILDA
19.18 LA BATALLA DE RIDDICK
21.28 MÉXICO EN LA MIRA
22.00 ZOOTOPIA
00.07 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.17 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
TCM
05.04 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.01 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.25 LOST
08.08 LOST
08.53 LOST
09.38 LOST
10.24 CASADOS CON HIJOS
10.49 CASADOS CON HIJOS
11.13 CASADOS CON HIJOS
11.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.27 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.51 LOST
13.34 LOST
14.19 CASADOS CON HIJOS
14.44 CASADOS CON HIJOS
15.08 CASADOS CON HIJOS
15.33 CASADOS...CON HIJOS
15.58 CASADOS...CON HIJOS
16.24 MORTAL KOMBAT
18.13 PRIMER GOLPE
19.48 ARMA MORTAL 3
22.00 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA
FANTASMA
SPACE
01:24 TIERRA DE LOS MUERTOS
04:28 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 BIENVENIDO A LA JUNGLA
07:20 INCORREGIBLES
08:58 AUTOPISTA MORTAL
10:31 CELULAR
12:09 TRON: EL LEGADO
14:26 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
16:28 RESCATE DEL METRO 123
18:24 FURIA DE TITANES
20:14 FURIA DE TITANES 2
22.00 ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIES
A DÓNDE IR
GARMILLA (ESPAÑA 462 - LA BANDA)
HOY, DESDE LAS 23, ACTUACIÓN ESCLUSIVA DE RODDY MONTENEGRO.
INVITADO: MARIO ÁVILA Y ECO BANDEÑO.
LA POSTA (RUTA 34-AVENIDA SAN MARTÍN-BELTRÁN)
* HOY, DESDE LAS 23, SHOW DE LOS LATINOS, ESTILO MANSERO
(TRIBUTO A LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS) Y DJ OMAR JUGO.
* SÁBADO 23, DESDE LAS 23, SHOW DE SENTIMIENTO.
CLUB OLÍMPICO (LA BANDA)
* SÁBADO 23, DESDE LAS 22, CARNAVAL DE LA FAMILIA, CON GLADYS
LA “BOMBA TUCUMANA”, LA BANDA DEL PETISO, KALAMA TROPICAL,
RAMIRO EL WACHO, SERPENTINA Y DANNY PECCI.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO DE
“LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.
* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS 23, SALITRAL REALIZARÁ UNA PEÑA EN
DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 16.20 (Cast).
EL PRÍNCIPE ENCANTADOR
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY; A LAS 16.35 (Cast).
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
HOY, A LAS 16.45 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACION (ATP)
HOY, A LAS 18.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCION (+13 AÑOS)
HOY. A LAS 19.45 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y
00.20 (Subt).
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCION
HOY, A LAS 22.20 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20
(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30 (Cast)
VENGANZA (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22 (Subt).
GREEN BOOK:UNA
AMISTAD SIN FRONTERAS
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00
(Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
22/02, A LAS 16.45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MIS HUELLAS A CASA ATP
C/L ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.40
SUBTITULADO 2D 22.40 (SÓLO HOY)
COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20
LA GRAN AVENTURA
LEGO2. ATP
CASTELLANO 2D: 17.40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOSC/R
CASTELLANO 2D 20.20, 22.50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)