CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de febrero de 2019

22/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

23.30 VERDADES SECRETAS

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 VHS

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 BÁSQUET POR CANAL

14 (FEMENINO) REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.10 BANSHEE 03 EPS 04

01.12 BANSHEE 03 EPS 05

02.16 BANSHEE 03 EPS 06

03.17 EL BOSQUE SINIESTRO

05.04 UN EQUIPO INCOMPARABLE

06.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.03 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE

HOLLYWOOD

09.00 LA QUÍMICA DEL AMOR

10.45 ESPEJITO, ESPEJITO

12.42 THE DUFF

14.38 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE

HOLLYWOOD

16.33 ESPEJITO, ESPEJITO

18.30 PEARL HARBOR

22.00 EL AVIADOR

TNT

03.37 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

05.11 BUZZ - SEASON 7

06.00 UNA SUEGRA DE CUIDADO

07.20 DIARIO DE UNA PASIÓN

09.37 IDENTIDAD SUSTITUTA

11.13 HELLBOY

13.26 SIN HIJOS

15.24 SHANGHAI KID

17.27 MATILDA

19.18 LA BATALLA DE RIDDICK

21.28 MÉXICO EN LA MIRA

22.00 ZOOTOPIA

00.07 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.17 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

TCM

05.04 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.01 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.25 LOST

08.08 LOST

08.53 LOST

09.38 LOST

10.24 CASADOS CON HIJOS

10.49 CASADOS CON HIJOS

11.13 CASADOS CON HIJOS

11.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.27 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.51 LOST

13.34 LOST

14.19 CASADOS CON HIJOS

14.44 CASADOS CON HIJOS

15.08 CASADOS CON HIJOS

15.33 CASADOS...CON HIJOS

15.58 CASADOS...CON HIJOS

16.24 MORTAL KOMBAT

18.13 PRIMER GOLPE

19.48 ARMA MORTAL 3

22.00 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

SPACE

01:24 TIERRA DE LOS MUERTOS

04:28 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:00 BIENVENIDO A LA JUNGLA

07:20 INCORREGIBLES

08:58 AUTOPISTA MORTAL

10:31 CELULAR

12:09 TRON: EL LEGADO

14:26 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

16:28 RESCATE DEL METRO 123

18:24 FURIA DE TITANES

20:14 FURIA DE TITANES 2

22.00 ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIES





A DÓNDE IR

GARMILLA (ESPAÑA 462 - LA BANDA)

HOY, DESDE LAS 23, ACTUACIÓN ESCLUSIVA DE RODDY MONTENEGRO.

INVITADO: MARIO ÁVILA Y ECO BANDEÑO.

LA POSTA (RUTA 34-AVENIDA SAN MARTÍN-BELTRÁN)

* HOY, DESDE LAS 23, SHOW DE LOS LATINOS, ESTILO MANSERO

(TRIBUTO A LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS) Y DJ OMAR JUGO.

* SÁBADO 23, DESDE LAS 23, SHOW DE SENTIMIENTO.

CLUB OLÍMPICO (LA BANDA)

* SÁBADO 23, DESDE LAS 22, CARNAVAL DE LA FAMILIA, CON GLADYS

LA “BOMBA TUCUMANA”, LA BANDA DEL PETISO, KALAMA TROPICAL,

RAMIRO EL WACHO, SERPENTINA Y DANNY PECCI.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO DE

“LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.

* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS 23, SALITRAL REALIZARÁ UNA PEÑA EN

DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.20 (Cast).

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY; A LAS 16.35 (Cast).

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 18.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCION (+13 AÑOS)

HOY. A LAS 19.45 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y

00.20 (Subt).

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCION

HOY, A LAS 22.20 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20

(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30 (Cast)

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22 (Subt).

GREEN BOOK:UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00

(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

22/02, A LAS 16.45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

C/L ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

SUBTITULADO 2D 22.40 (SÓLO HOY)

COMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

CASTELLANO 2D: 17.40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20.20, 22.50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)