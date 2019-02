Preocupan la falta de inversión y los servicios en la salud privada

Fotos REUNIÓN. El Dr. Aldo Yunes (derecha) de Aclise, analizó con sus pares nacionales la crisis del sector.

Las repercusiones de la inflación, el ajuste monetario y la fuerte devaluación continúan haciendo sentir sus efectos en distintos sectores como en el caso de la salud privada en Santiago del Estero. Ese fue uno de los temas abordados en la reunión nacional que se hizo ayer entre los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas de Salud, que tiene como presidente al Dr. Aldo Yunes, quien también es el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Santiago del Estero (Aclise). Oportunamente, entre otros temas -además de la negociación de la paritaria salarial- se hizo "una evaluación del trabajo de las clínicas y sanatorios privados del país, que es sobre todo lamentable en el interior y más el NOA, la región más perjudicada por la dispersión geográfica", comentó. Respecto a la prestación médica de parte de las obras sociales, dijo que "todas están en un proceso de reacondicionamiento y dilatación de los pagos, y esto es parte de la complejidad económica a nivel nacional. La mayoría pagaba a 60 días y ahora están con un atraso superior a los 90 días en los pagos", explicó. Insumos costosos El profesional, recordó que uno de los temas delicados en la salud privada, "son los aranceles que fijan las obras sociales, y que siempre van detrás de la inflación, por lo tanto, estamos en permanente lucha para lograr una mejora de los aranceles. Y Santiago del Estero no escapa a esta realidad", comentó. En este marco, sostuvo que "hay dos cuestiones básicas que afectaron la salud en particular, y uno de ellos es ‘la suba dolarizada de los insumos importados, que es imposible soslayar", comentó. La atención privada Yunes graficó que en los últimos 5 años, "cerraron dos sanatorios del interior provincial, pero muchos otros servicios como el de radiología, clínica médica y servicio de terapia intensiva, disminuyeron considerablemente en personal o bien cerraron sus puertas". D ijo además que la crisis económica trajo aparejado "que no haya servicios médicos nuevos en la provincia, porque indudablemente, es una empresa con una gran riesgo y no hay ningún reconocimiento para fomentar y se mantenga esta estructura de salud". Paralelamente, sostuvo que el incremento de los coseguros de parte de las obras sociales, "es otro factor que se suma a la problemática", dijo, sobre la porción de dinero que debe asumir el afiliado por la prestación medica que se dará, un porcentaje que fija la obra social y que oscila entre el 20% y el 50%, más allá del descuento por ley. La situación general de la salud también afecta a los hospitales públicos, que según Yunes "también están colapsados, y en el caso de los sanatorios, están con carencia de camas con gran cantidad de pacientes, y poca inversión", concluyó.