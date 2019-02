Citan a instituciones y personal docente del Nivel Primario

22/02/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a de notificarse del estado de sus trámites de lunes a viernes, de 8 a 12. en planta baja del edificio del Consejo General de Educación, de Avda. Belgrano (S) 1940.

Carrizo Miriam G.- As.Nº 28261/17; Sosa Marcelo G. - As. Nº 53775/18; Ferreyra Adriana G. - As.Nº 52275/18; Dirección Escuela Nº 1071 - As. Nº 34270/18; Dir. Esc. Nº 768 - As. Nº 15466/18; Dir. Esc. Nº 396 - As. Nº 23457/18; Sonzogni Norma E. - As. Nº 29988/18; Pereyra Gladys del V. - As. Nº 15955/18; Sáez Sandra R. - As. Nº 33570/17; García Daniela C. - As. Nº 17140/18; Brandán Elma A. - As. Nº 11882/18; Coronel Fonti, Paula - As. Nº 24215/18; Bonachona Eric - As. Nº 17570/18; Sosa Amelia del V. As. Nº 54193/18; Paz Gladys B. - As. Nº 53801/18; Guardo Lía M. - As. Nº 53915/18; D’ Antoni María G. - As. Nº 39965/18; Dir. Esc. Nº 999 - As. Nº 27398/18; Dir. Esc. Nº 45 - As. Nº 13991/18; Dir. Esc. Nº 26 - As. Nº 48539/18; Dir. Esc. Nº 271- As. Nº 54300/18; Paz René O.- As. Nº 57674/17; Aragón Álvaro l. As. Nº Nº 43965/17; Dir. Esc. Nº 244 - As. Nº 23036/18; Dir. Esc. Nº 366 - As. Nº 27087/18. Tambien citan a: Dir. Esc. Nº 969 - As. Nº 20102/18; Dir. Esc. Nº 917 - As. Nº 35108/18; Mendoza Nora N.- As. Nº 29740/17; Maldonado María I.- As. Nº 41812/18; Suárez Claudia E. - As. Nº 9622/17; Sosa María F.- As. Nº 18937/16; Campos Mónica V. As. Nº 37785/17; Ledesma Silvina Y. As. Nº 35439/17; Closas Mara E. - As. Nº 1299/18; Sosa María F.- As. Nº 57118/16; Dir. Esc. Nº 1210 - As. Nº 18245/18; Dir. Esc. Nº 20 - As. Nº 21970/18; Dir. Esc. Nº 1041- As. Nº 17683/18; Landriel Silvia N. As. Nº 62925/17; Dir. Esc. Nº 591- As. Nº 54478/18; Barrera Raquel K.- As. Nº 55390/18; Concha Insaurralde, Élida - As. Nº 35639/18 y Dir. Esc. Nº 969 - As. Nº 23361/18.