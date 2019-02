22/02/2019 -

Esta noche, desde las 22.30, continuará el Torneo Amaterur de Ascenso, con la siguiente programación: en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Los Globe Mattar (Ruiz y Chejolán); en Club Antonio Tagliavini, Estudiantes Terciarios vs. Los Primos (Jorge y Maciel); en Patagonia, Bº Mariano Moreno vs. Cooperativa La Armonía Básquet (Nieva y Gerez); en Coronel Borges, El Rejunte vs. La Fusión (Ponce e Ibáñez).