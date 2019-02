Nielsen: "Para que Lavagna le gane a Macri debe unirse todo el PJ y Cristina"

22/02/2019 -

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna podría "ganarle a (el presidente Mauricio) Macri" si conquista el ‘electorado independiente’, pero supeditó esa posibilidad a un "acuerdo en el peronismo que incluya a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner".

"Con esta política económica es difícil que Macri pueda ser reelegido", manifestó Nielsen en declaraciones a AM 530, al tiempo que alentó una candidatura de Lavagna.

"Él puede ser el candidato que le gane a Macri porque es capaz de reunir al electorado independiente", afirmó.

Sin embargo, sostuvo que "para que Lavagna pueda tallar fuerte debería haber un acuerdo en el peronismo que incluya a Cristina Kirchner".

En el mismo sentido, consideró que "están dadas las condiciones para la unidad de la oposición’, y que le "gustaría que Lavagna sea el candidato".