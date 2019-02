Vuelve la Liga del Sur

22/02/2019 -

En El Liberal, Club 504 vs. AP Luis (C33, final Campeonato) y Loretos Unidos vs. Necochea FC (C40, final Campeonato). En Vélez de M., Sara Mañu vs. Villa Las Delicias (C33, Incentivo 1) y Sara Mañu vs. AM Fierro (C40, Incentivo 2). En San Pedro, La Pampa vs. Fútbol y Amistad y Pritty FC vs. Taller El Porteño.

En Villa Yocca, Los Pasajeros vs. Indumentaria Lar (C33) y Villa Yocca vs. Coy Unidos (C40, final Consuelo). En Los Pichones 2, La Brown vs. San Carlos (C33, final Consuelo) y Alianza vs. La 59 FC (C40, final Estímulo). En Ciclón de F., Pritty vs. La Gaucho (C33 Incentivo 2) y Arquitectos vs. Centinelas (C40). En Peñarol de Los Flores, V. Reconquista vs. Est. de Ulluas y S. Peñarol vs. Los Santos.

En Las Monjitas, Calle 14 FC vs. Los Mojones (C33) y La Gaucho vs. La Feria (C40). En Gim. de Maquito, 18, Cioccolani vs. Profesores (C40). En Paris, La Paris vs. P. de Lorenzo (C33) y Paris C33 vs. S. París C40. En Los Halcones 1, 17, La Verdulería- La Castelli.