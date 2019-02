El Sur pone tercera

22/02/2019 -

Los Clásicos Barriales del Sur jugarán mañana la tercera fecha y esta es la programación: En Mosconi, Rivadavia vs. Mariano Moreno Jrs (20); Mosconi vs. Los Piratas (20) y Vagos Mosconi vs. Kiosco Balconcito (20). En Villa María, Barrio Libertad vs. Jhon Kennedy (20); Villa María Jrs vs. Los Gedes (20) y Villa María FC vs. Taller Negro Juárez (30).

En Vinalar, La Gruta vs. Amigo de Chepe (20) y La Ancha vs. Los Kokas (20). En Viamonte, La Gobernador vs. Bob Soria (20); La Barra de Willy vs. Juv de La Ancha (20) y Vinalar vs. Pibes de Cáceres (20).

En Tradición, Los Pibes de Tradición s. Ciclón Jrs (20) y Los Bukis vs. Amigos de Zeta (20). En Mariano Moreno, 1era. Mariano Moreno vs. Peruchillo (20) y Pje 445 vs. Los Secos (20). En Virgen Del Valle, La Marmonera vs. Fenix Jrs (20) y Trofeos JJ vs. Hnos FC (20). En Pitufos, Mailín vs. La Lepra (20) y Golo Sur vs. Mónaco (30).

En Fondo de Vinalar, Fondo Jrs vs. Tradición (20) y Gente del Polaco vs. Taller Liviano (20). En Alte Brown, Alte Brown I vs. Fondo de Vinalar (20) y Alte Brown II vs. La Monteauri (20). En Tronkito, Amigo de Gallo vs. La Pueyrredón (20) y Stilnovo vs. La 403 (30). En Campeones del 28, Eli FC vs. Bº San Martín (20); Amigos de Monte vs. Mateo Pereyra (20) y Absalón Ibarra vs. Kiosco Benja (30).

En Telefónicos, Rejunte de la Gobernandor vs. Pibes de La Barcarce (20); La Barra de Gento Jrs vs. Francisco de Victoria (20) y La Barra de Gento FC vs. Pibes de Astilleros (30).