Los equipos juegan amistosos y preparan la temporada 2019

22/02/2019 -

El Círculo se prepara para afrontar esta temporada otros grandes desafíos, pero ahora se encuentra en una etapa en la que los equipos que participarán de los campeonatos oficiales en la C55 ajustan los últimos detalles y ponen a punto a sus jugadores.

Es así que este domingo, desde las 8.30, se disputarán varios partidos amistosos que se detallan a continuación. En Mistol, Casa Olga vs. Tapiales Gemelas y Abogados vs. Eroplast. En Ateneo Ejército Argentino, Ateneo vs. Ima Cuinfase y Sara Mañu vs. Opinión Deportiva. Por otro lado, la entidad invitó a todos los delegados a la reunión del próximo martes para tratar la participación de los equipos en los torneos Apertura y Clausura, respectivamente.