Espanyol y Huesca abren hoy la fecha 25 de La Liga

22/02/2019 -

Espanyol, que se ilusiona con meterse en la zona de clasificación a las copas continentales, recibirá hoy a Huesca, que marcha último, en encuentro de la fecha 25 de la liga española de fútbol de primera división.

El equipo catalán, en el que juegan los argentinos Pablo Piatti y Facundo Ferreyra, suma 29 puntos y está a siete de Alavés, que hasta el momento se queda con el último pasaje a la Liga Europa.

El líder, el Barcelona de Lionel Messi, visitará mañana a Sevilla (Gabriel Mercado, Franco Vázquez y Ever Banega); y su escolta, el Atlético de Madrid de Ángel Correa, Nehuén Pérez y el DT Diego Simeone, será local el domingo ante Villarreal (Mariano Barbosa, Ramiro Funes Mori y Santiago Cáseres).

El domingo jugarán Atlético de Madrid vs. Villarreal, Leganés vs. Valencia, Valladolid vs. Betis y Levante vs. Real Madrid.