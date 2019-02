Milan buscará escalar cuando reciba hoy al Empoli

22/02/2019 -

Milan, con Mateo Mussacchio y Lucas Biglia, recibirá hoy al Empoli de Matías Silvestre, en el encuentro que pondrá en marcha la 25ª fecha de la liga italiana de fútbol de primera división.

El equipo milanista marcha cuarto, con 42 unidades, y se encuentra en zona de ‘Champions’. Empoli, en cambio, tiene 21 y está solamente por encima de los tres puestos de descenso directo.

El líder, la Juventus de Paulo Dybala y el astro portugués Cristiano Ronaldo, suma 66 y visitará el domingo a Bologna.

Programa de la jornada:

Mañana: Milan vs. Empoli. Sábado: Torino vs. Atalanta y Frosinone vs. Roma. Domingo: Bologna vs. Juventus, Sampdoria vs. Cagliari, Chievo Verona vs. Genoa, Sassuolo vs. Spal, Parma vs. Napoli y Sampdoria vs. Inter. Postergado: Lazio vs. Udinese. Posiciones: Juventus 66, Nápoli 53, Inter 46, Milan 42, Roma 41, Lazio 38.