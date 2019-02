Lille quiere seguir soñando con meterse en zona de Champions

22/02/2019 -

Lille, escolta del cómodo líder París Saint Germain, visitará hoy a Strasbourg, en uno de los dos encuentros con los que se abrirá la fecha 26 de la liga francesa de fútbol de primera división.

Lille suma 50 unidades y se ubica a 15 del PSG de Ángel Di María y Leandro Paredes; el sueño del título parece remoto, pero se afirma en los puestos de Champions League. Strasbourg tiene 36 y aspira a meterse en la Liga Europa.

En el otro encuentro del viernes, Dijon, que pelea por no descender, recibirá a Saint Etienne.

La jornada continuará de la siguiente manera:

Sábado: PSG vs. Nimes, Amiens vs. Niza, Guingamp vs. Angers.

Domingo: Montpellier vs. Reims, Nantes vs. Bordeaux, Toulouse vs. Caen, Rennes vs. Marsella, Mónaco vs. Lyon.

Principales posiciones: PSG 65; Lille 50; Lyon 46; Marsella y Saint Etienne 40; Montpellier y Reims 38.