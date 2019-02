Vélez presentó al nuevo staff de entrenadores

22/02/2019 -

Vélez ultima detalles para su participación en el 1º Torneo Provincial Infanto-Juvenil de fútbol próximo a dar comienzo.

Para dicha cita, la institución de San Ramón presentó a los diferentes cuerpos técnicos que estarán a cargo de las categorías participantes.

En sub 13 el DT será Luis "Pájaro" Quiñónez secundado por Maximiliano Canavó. Mientras que en la categoría sub 15, Luciano Quiñónez será el responsable de dirigirlos junto con Dilan Maccio. Finalmente en sub 17, Fernando Vallejo acompañado por Gerardo Mansilla tomará las riendas de los más grandes.

El staff se completa con Augusto Pavón, Claudio Vega y Eduardo Torres como preparadores físicos, Ernesto Savin como utilero y Rubén Navarro como masajista.

Será una gran experiencia para club quien día a día sigue cosechando el gran trabajo en inferiores que viene realizando los últimos años.