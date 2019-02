Habrá siete combates amateurs la noche del 8 de marzo

22/02/2019 -

La velada del próximo viernes 8 de marzo, en el estadio Coliseo, tendrá como pelea de fondo el enfrentamiento entre el santiagueño Sergio Rosalez y el cordobés Agustín Gerbaldo Cucharski, pero además habrá siete peleas amateurs.

La programación es la siguiente: Gabriel Loto vs. Luis Morales, en 64 kg; Gonzalo Latorre vs. Cristian Argañaraz, en 60 kg; Milton Saavedra vs. Exequiel Paoli, en 64 kg; Luján "La Chispita" Martínez vs. Aylen "La Monita" Romero, en 54 kg; Luis Bórquez vs. José "Mojarrita" Agüero, en 60 kg; Sebastián Martínez vs. Pablo Corzo, en 75 kg.

A último momento se sumó la pelea entre Luján Martínez y Brisa "La Demoledora" Cativa.

El precio de las entradas fue establecido en: preferencial, $ 200; ring side, $ 300. Los puntos de venta son: estadio Coliseo, Pollería Alberdi, Academia Díaz, Club Coronel Suárez y Gym Spartan.