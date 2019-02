Confirman que este año no habrá Festival de la Flor de la Alfalfa

Fotos DECISIÓN. Desde la Municipalidad anunciaron que se prefirió garantizar la prestación de servicios públicos.

22/02/2019 -

El Departamento Ejecutivo municipal de Clodomira resolvió no organizar este año el Festival de la Flor de la Alfalfa, como consecuencia de la grave crisis económica que golpea a todos los argentinos y que en este caso pone en riesgo el orden financiero de la comuna y la correcta prestación de servicios a los vecinos.

"Como todos en la Argentina, nuestra comunidad también está atravesando una de las crisis más duras de los últimos tiempos. Me toca gobernar en estos tiempos difíciles, que requieren de decisiones responsables y maduras, pensando en lo mejor para todos. Por esa razón se ha resuelto no organizar este año el Festival de la Flor de la Alfalfa, porque se trata de un acontecimiento que demanda una inversión importante que en este momento no podemos darnos el lujo de hacer sin afectar las arcas municipales", explicó el intendente José "Toto" Herrera.

El jefe comunal reconoció la trascendencia de este acontecimiento cultural. No obstante, ratificó su apoyo permanente a todas las manifestaciones artísticas, tal como ocurre a diario con el acompañamiento a instituciones de la ciudad que trabajan con la cultura.

"Hoy debemos dar prioridad a los servicios de higiene, de alumbrado público, de mantenimiento de las calles, debemos pensar en las instituciones educativas, en promover el deporte para evitar que los chicos caigan en los flagelos sociales. Debemos contemplar también a los trabajadores municipales y sus familias, que confían en nuestras capacidades para que no les falte el sustento diario. Por eso esta decisión", agregó Herrera.

De todas formas, el intendente asumió el compromiso de encender nuevamente la llama festivalera en cuanto la situación económica mejore y que ésta no represente un perjuicio para la comunidad.