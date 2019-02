Brexit: El líder opositor del Partido Laborista británio presentó su propuesta alternativa a la primera ministra

Fotos PAPA. Es el punto de partida de la revolución contra los abusos sexuales clericales de niños y adolescentes, que discutirá la jerarquía eclesial.

22/02/2019 -

LONDRES. El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, defendió ayer en Bruselas su propuesta alternativa para el "brexit", que contempla una unión aduanera con la Unión Europea (UE), al tiempo que consideró ‘muy grave’ el riesgo de una salida sin acuerdo.

‘Planteamos lo que creemos que es un proceso creíble, que sería negociar una unión aduanera con la UE y un alineamiento para garantizar acceso al mercado (único). Creemos con fuerza que estas propuestas son creíbles, y eso ha sido confirmado por nuestras reuniones hoy, y que podrían ser negociadas’, comentó.

El líder de la oposición en el Reino Unido se expresó en ese sentido después de reunirse en Bruselas con el negociador jefe del club comunitario para el "brexit", Michel Barnier.

Tras el rechazo en la Cámara de los Comunes al acuerdo de salida negociado entre el Gobierno del Reino Unido y los Veintisiete, sobre todo por las dudas que despierta en Westminster la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda, Corbyn presentó su alternativa para la salida de la UE.

Alternativa

Ese plan incluye una unión aduanera, un ‘alineamiento cercano’ con el mercado único, replicar los ‘derechos y protecciones’ comunitarios, participar en las agencias y programas de fondos europeos, así como compromisos ‘no ambiguos’ sobre cooperación en seguridad.

Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, ya rechazó en una carta dirigida a Corbyn la idea de permanecer en la unión aduanera y, como reconoció el propio líder laborista, él no está capacitado para negociar con Bruselas porque no forma parte del Gobierno.

No obstante, en la reunión del 7 de febrero entre May y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, éste ‘sugirió’ a la mandataria que el plan de la oposición ‘podría ser una forma de salir del ‘impasse’’ que vive el proceso de retirada, indicaron entonces fuentes comunitarias.

‘El problema es que la primera ministra está insistiendo en su acuerdo, que ya ha sido derrotado con mucha fuerza en el Parlamento, y agotando el tiempo al intentar mantener la amenaza de una salida sin acuerdo sobre la mesa con todo el daño que eso hace’, apuntó ayer Corbyn, citado por la agencia de noticias EFE.

Muy grave

El líder laborista insistió en que ‘el peligro de una salida sin acuerdo de la UE para Gran Bretaña es muy grave y está muy presente’. Advirtió que su partido ya ha dejado ‘muy claro’ que rechaza una marcha brusca por los riesgos para los empleos y la industria.

Preguntado por si Barnier dijo en la reunión hoy que fuera posible retrasar el "brexit", previsto para el 29 de marzo, Corbyn consideró que es ‘obviamente una pregunta compleja y muy difícil de responder’ para él ‘en este momento’.