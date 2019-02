Ernestina Pais: "El problema de los pibes es la droga"

Fotos La hermana de Federica opinó sobre la situación de Dante.

22/02/2019 -

Ernestina Pais, hermana de Federica, habló acerca de Dante Casermeiro, acusado de ser un "motochorro". A través de las redes sociales dio su punto de vista. Un usuario le cuestionó algunos planteos que realizó en "Intratables" y la acusó de tener una ideología kirchnerista. "Justamente dije en Intratables que el problema de los pibes es la droga y no es mi hijo, es el de mi hermana. No lo crío yo, no lo veo hace cinco años y jamás trabajé para el estado K, te confundís de persona", respondió.