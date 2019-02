Pintos: "Mi intención no es que las canciones que yo presente ahora tengan que completar el disco"

22/02/2019 -

Mientras que en La Banda se espera con ansiedad su regreso (las fechas que se manejan son entre el 16 y el 17 de abril), Abel Pintos sigue sorprendiendo. Hace un mes presentó oficialmente "Cien años", una canción en la que habla de amor, de ese amor aquí y ahora y dentro de cien años. Y se convirtió en un hit. Lloró en el Festival Nacional de Cosquín cuando la presentó oficialmente. Iba a cantarla en la primera noche del Festival Nacional de La Salamanca (31 de enero pasado), pero la copiosa lluvia caída ese día truncó esa posibilidad (sólo hizo un breve concierto, bajo la intenso aguacero, en donde cantó dos temas y anunció que próximamente regresaría. En medio de una exitosa gira de verano que lo lleva a recorrer los principales festivales de todo el país, Abel lanzó ahora el video de su nuevo single: "Cien Años", que ya se encuentra en las principales playlists de plataformas digitales. El mismo refleja el espíritu de la letra que habla del amor que perdura aún con el paso del tiempo y que en los momentos más sombríos se hace más fuerte. Con el paisaje como coprotagonista, Abel recorre Epecuén, ubicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que en 1985 sufrió una inundación provocada por una crecida del lago que le da nombre, sumergiendo a la ciudad completamente bajo el agua y obligando a su evacuación total. En los últimos años el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista la estructura de una ciudad que aún sigue en pie pese a la furia de la naturaleza. El clip muestra a Abel moviéndose en medio de este paisaje, con un atardecer mágico que le da el marco perfecto a su apasionada interpretación. "Y en cien años más/las cosas van a ser igual/ahora preguntan por qué te quiero/lo mismo que ayer", canta Abel en una de las frases del tema, que es una balada que mantiene el perfil de sus últimos singles. En oportunidad de brindar una conferencia de prensa en La Banda, previo a subirse al escenario "Jacinto Piedra", respondió a EL LIBERAL preguntas relacionadas con "Cien años". "Cien años" es una historia de amor aquí y ahora y para dentro de cien años. ¿Es la línea que vas a seguir en tu próximo disco? No lo sé porque, el próximo año, completo, de alguna forma, voy a dedicarme de lleno al disco. Durante el 2019 voy a dedicarme a trabajar tranquilo en la producción y grabación de ese álbum. No obstante, me hace mucha ilusión poder presentar canciones dentro del 2019. Entonces, comenzamos a hacerlo con ‘Cien años’ y también esperamos poder hacerlo con una o dos canciones más de aquí hasta que se edite el disco. A veces sucede que en el estudio, a veces las ideas giran para otro lugar. Mi intención no es que las canciones que yo presente ahora tengan que completar el disco que viene. Mi intención es adelantar canciones, pero no dedicar un disco completo, nuevo. Esa cuestión de adelantar cuatro canciones y después sacar un disco de seis es como ir rindiendo materias: me llevo tres a marzo... No funciona así la música para mí. Yo quisiera editar algunas canciones por el placer de hacerlo y luego editar un disco con la cantidad necesaria de canciones y sumándole también, como bonustrack si se quiere, estas canciones que podamos adelantar este año.