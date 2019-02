Benjamín Amadeo: "La ansiedad de sacar cosas nuevas hay que controlarlas"

22/02/2019 -

Benjamín Amadeo se encuentra en estudio preparando su segundo álbum, del cual adelantó su primer tema "Salvarme ahora". En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL profundizó sobre el concepto de esta canción a la que definió como "una confesión entre líneas, que además es un sonido nuevo bien folk con algunos elementos del hip hop moderno que conviven para poder explorar los sonidos del nuevo disco". ¿"Salvarme ahora" es una confesión entre líneas o la imperiosa necesidad de encontrarte a vos mismo y sanar un corazón herido? Cuando digo confesión entre líneas es porque, justamente, en la parte del estribillo lo declaro es, a veces, la dificultad o la imposibilidad que uno tiene para decir las cosas que uno realmente quiere. ‘Si pudiera decirlo, no sería tan serio, si pudiera olvidarlo, no sería importante. Si pudiera explicarlo, no sería como antes, duele, más que callar, apagar el misterio’. Con esta expresión es la manera que yo encontré también de declarar cómo me enfrento con mis pasiones. A veces no es que uno no quiera decir sino que el sentimiento es más fuerte de lo que uno cree. Es por eso lo de una confesión entre líneas. Detrás de esa explicación está mi verdadera confesión. ¿En dónde radica la diferencia de ese amor que ya no cree en los consejos?, a propósito de cuando afirmas en la canción: "Sabes que este amor es diferente porque ya no cree en los consejos". Eso forma parte de una reflexión que yo tengo, que uno a medida que se va enamorando de la vida, cada vez que avanza en nuevas relaciones, va aprendiendo. Es muy fácil a medida que uno crece, a la hora de encontrarse con una pareja o enamorarse de alguien o de revelar sentimientos, ya empieza a entender qué es lo que uno no quiere. Es más fácil, cuando uno ha pasado por diferentes relaciones encontrarse frente a alguien y poder reconocer, no te digo rápidamente, qué cosas quiere compartir y de qué manera. El amor diferente del cual yo hablo en esta canción un poco revela eso, que no necesita de consejos o muchas explicaciones porque ella sabe perfectamente lo que uno quiere. Tu nuevo disco, que incluye este corte "Salvarme ahora", ¿tendrá la misma línea conceptual y musical de "Vida lejana" o apostarás a otros géneros? En "Vida lejana", por más que hay una unidad musical muy clara, es un disco bastante ecléctico, creo yo, para un artista pop que tiene un poco de rock, un poco de reggae, un poco de folk. Precisamente, ‘Salvarme ahora’ es un tema muy folk con la guitarra electroacústica muy al frente. Yo aspiro a hacer un disco lo más representativo posible de mi ahora. La línea conceptual es otra en la que estoy trabajando para mi nuevo disco. Va a ser revelada a medida que salgan las canciones. En cuanto a la línea musical yo aspiro a que sea diferente, pero sobre todo lo que a mí más me gusta es encontrar canciones que emocionan. Esto fue lo que me gustó, lo que sucedió con mi primer disco ("Vida lejana"). Fue una sorpresa para todos. Espero, con mi nuevo disco, seguir sorprendiendo desde la emoción. ¿Cuál es la respuesta que has obtenido de la gente después de este testeo que hiciste con "Salvarme ahora"? Muy buena. Con mucha alegría ha sido recibida esta canción. También fue hecha con mucha alegría. Hace mucho tiempo que no sacaba una canción nueva. De esta manera, puedo vislumbrar que lo que se viene, un disco con un formato de canciones, que yo vengo respetando mucho, va a ser para cantar, para escuchar, para emocionarse. A mí me entusiasma mucho porque a la ansiedad de sacar cosas nuevas hay que controlarla, pero yo creo que el tema ha sido recibido muy bien. Estoy muy contento con las devoluciones y contento de hacer la difusión.