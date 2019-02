Murió bebiendo grandes cantidades de líquidos durante meses para transmitirlos en vivo

Hoy 13:51 -

Un hombre identificado como Chu, de 29 años, murió en China después de transmitir un video en vivo en el que aparecía bebiendo alcohol en un supermercado de la ciudad de Dalián, en la provincia de Liaonin, informa el periódico South China Morning Post.

Tras sentirse mal en un taxi después de salir del establecimiento, el joven fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto, aunque no se han precisado las causas del deceso.

"No murió porque bebiera este día, sino porque lo estuvo haciendo durante tres meses. Bebía cerveza y otras cosas sin descanso", declaró uno de los amigos del fallecido.

Según este testimonio, el hombre estuvo ingiriendo diferentes líquidos a diario durante todo ese tiempo con el objetivo de retransmitirlo en directo y obtener dinero con ello. Así consiguió ganar alrededor de 500 yuanes (74 dólares) al día gracias a la gente que seguía sus videos en la plataforma de chat y 'streaming' china Liaoliao.

En una de estas retransmisiones, Chu llegó incluso a beber aceite. En otro momento, el hombre confesó entre espasmos a sus seguidores que ya no podía seguir haciéndolo, pero estos le pedían que continuara, comenta su amigo.

La plataforma ha respondido a la noticia bloqueando el acceso a los videos de Chu. "Hemos empezado una investigación interna", declaró la compañía.

