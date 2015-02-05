CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de febrero de 2019
A LAS 21.15 CINE. COMER, REZAR, AMAR
Por El Liberal
23/02/2019 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. FLICKA 3
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 LOS SIMPSONS
19.15 CINE. EN SUS ZAPATOS
21.15 CINE. COMER, REZAR, AMAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CINE. COMER, REZAR, AMAR
(CONTINÚA)
00.00 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
16.00 HISTORIAS DEBIDAS
17.00 PEQUEÑOS UNIVERSOS
17.30 LOS VISUALES
19.00 BIBBLIÓMANOS
22.00 FESTIVAL PAÍS 19
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 LO MEJOR DE ETELITA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
21.30 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPíRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 VHS
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 LO MEJOR DEL 2018 “PARA
TODA MUJER”
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA
EDICIÓN
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
01.20 DÉJÀ VU
03.48 VUELO 93
06.00 LA ISLA DEL FIN DEL MUNDO
07.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
08.17 EN BUSCA DEL AMOR
10.15 GOOFY. LA PELÍCULA
11.49 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
12.09 LA DAMA DE ORO
14.13 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA - CONFLICTO
CÓSMICO
15.52 EL SECRETO DE ADALINE
18.07 ANTES DE SEPARARNOS
19.57 LA DAMA DE ORO
22.00 UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS
TNT
02.13 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
04.07 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BUZZ - SEASON 7
06.33 HELLBOY
08.38 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ
10.42 MATILDA
12.26 SHANGHAI KID
14.26 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
16.35 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA
FUERZA
19.18 EL HOMBRE ARAÑA 3
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
00.35 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
TCM
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.35 LA NIÑERA
06.59 LA NIÑERA
07.24 LOST
08.08 LOST
08.54 LOST
09.38 LOST
10.24 CASADOS...CON HIJOS
10.49 CASADOS...CON HIJOS
11.13 CASADOS...CON HIJOS
11.38 LOST
12.23 LOST
13.08 CASADOS...CON HIJOS
13.33 CASADOS...CON HIJOS
13.58 CASADOS...CON HIJOS
14.23 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA
FANTASMA
16.44 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE
DE LOS CLONES
19.22 STAR WARS. EPISODIO III - LA VENGANZA
DE LOS SITH
22.00 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO
CONTRAATACA
SPACE
02.20 ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON LOS
ALIENS
03.59 ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIES
05.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 AUTOPISTA MORTAL
07.28 RESCATE DEL METRO 123
09.24 FURIA DE TITANES
11.13 FURIA DE TITANES 2
12.58 PUNTO LÍMITE
15.23 DOS POLICÍAS REBELDES
17.35 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.51 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 INVASIÓN ZOMBIE
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34-AVENIDA SAN
MARTÍN-BELTRÁN)
HOY, DESDE LAS 23, SHOW DE
SENTIMIENTO.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
* SÁBADO 23, DESDE
LAS 22, CARNAVAL DE LA
FAMILIA, CON GLADYS
LA “BOMBA TUCUMANA”,
LA BANDA DEL PETISO,
KALAMA TROPICAL, RAMIRO
EL WACHO, SERPENTINA Y
DANNY PECCI.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
+ HOY, A LAS 23, COPLA Y
MISTERIO, CON EDGARDO
BAYÓN Y CRISTIAN ACOSTA.
+ HOY, A LAS 23, DE TAL PALO.
INVITADOS: ALFREDO LUGONES,
PABLO ARAUJO, MARÍA PAZ,
KIKE OYOLA, REFLEJOS DEL
SALITRAL Y MARIO ÁVILA.
+JUEVES 28, A LAS 23,
CONCIERTO DEL VIOLINISTA
LUCIANO GUZMÁN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA
MEDIANOCHE, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS
DEL DESIERTO”.
* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS
23, SALITRAL REALIZARÁ UNA
PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 16.20 (Cast).
EL PRÍNCIPE ENCANTADOR
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY; A LAS 16.35 (Cast).
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
HOY, A LAS 16.45 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 18.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY. A LAS 19.45 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y
00.20 (Subt).
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCIÓN
HOY, A LAS 22.20 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20
(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30
VENGANZA (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22
GREEN BOOK: UNA
AMISTAD SIN FRONTERAS
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 16.45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MIS HUELLAS A CASA ATP
C/L ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.40
SUBTITULADO 2D 22.40 (SÓLO HOY)
COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20
LA GRAN AVENTURA
LEGO2. ATP
CASTELLANO 2D: 17.40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOSC/R
CASTELLANO 2D 20.20, 22.50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)