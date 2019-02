CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de febrero de 2019

23/02/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. FLICKA 3

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 LOS SIMPSONS

19.15 CINE. EN SUS ZAPATOS

21.15 CINE. COMER, REZAR, AMAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CINE. COMER, REZAR, AMAR

(CONTINÚA)

00.00 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

16.00 HISTORIAS DEBIDAS

17.00 PEQUEÑOS UNIVERSOS

17.30 LOS VISUALES

19.00 BIBBLIÓMANOS

22.00 FESTIVAL PAÍS 19





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ETELITA





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPíRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 VHS

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 LO MEJOR DEL 2018 “PARA

TODA MUJER”

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA

EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

01.20 DÉJÀ VU

03.48 VUELO 93

06.00 LA ISLA DEL FIN DEL MUNDO

07.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

08.17 EN BUSCA DEL AMOR

10.15 GOOFY. LA PELÍCULA

11.49 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.09 LA DAMA DE ORO

14.13 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA - CONFLICTO

CÓSMICO

15.52 EL SECRETO DE ADALINE

18.07 ANTES DE SEPARARNOS

19.57 LA DAMA DE ORO

22.00 UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS

TNT

02.13 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

04.07 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.33 HELLBOY

08.38 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ

10.42 MATILDA

12.26 SHANGHAI KID

14.26 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

16.35 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

19.18 EL HOMBRE ARAÑA 3

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

00.35 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

TCM

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.35 LA NIÑERA

06.59 LA NIÑERA

07.24 LOST

08.08 LOST

08.54 LOST

09.38 LOST

10.24 CASADOS...CON HIJOS

10.49 CASADOS...CON HIJOS

11.13 CASADOS...CON HIJOS

11.38 LOST

12.23 LOST

13.08 CASADOS...CON HIJOS

13.33 CASADOS...CON HIJOS

13.58 CASADOS...CON HIJOS

14.23 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

16.44 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE

DE LOS CLONES

19.22 STAR WARS. EPISODIO III - LA VENGANZA

DE LOS SITH

22.00 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

SPACE

02.20 ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON LOS

ALIENS

03.59 ORGULLO + PREJUICIO + ZOMBIES

05.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 AUTOPISTA MORTAL

07.28 RESCATE DEL METRO 123

09.24 FURIA DE TITANES

11.13 FURIA DE TITANES 2

12.58 PUNTO LÍMITE

15.23 DOS POLICÍAS REBELDES

17.35 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.51 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 INVASIÓN ZOMBIE





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34-AVENIDA SAN

MARTÍN-BELTRÁN)

HOY, DESDE LAS 23, SHOW DE

SENTIMIENTO.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

* SÁBADO 23, DESDE

LAS 22, CARNAVAL DE LA

FAMILIA, CON GLADYS

LA “BOMBA TUCUMANA”,

LA BANDA DEL PETISO,

KALAMA TROPICAL, RAMIRO

EL WACHO, SERPENTINA Y

DANNY PECCI.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ HOY, A LAS 23, COPLA Y

MISTERIO, CON EDGARDO

BAYÓN Y CRISTIAN ACOSTA.

+ HOY, A LAS 23, DE TAL PALO.

INVITADOS: ALFREDO LUGONES,

PABLO ARAUJO, MARÍA PAZ,

KIKE OYOLA, REFLEJOS DEL

SALITRAL Y MARIO ÁVILA.

+JUEVES 28, A LAS 23,

CONCIERTO DEL VIOLINISTA

LUCIANO GUZMÁN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA

MEDIANOCHE, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”.

* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.20 (Cast).

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY; A LAS 16.35 (Cast).

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 18.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY. A LAS 19.45 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y

00.20 (Subt).

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN

HOY, A LAS 22.20 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20

(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22

GREEN BOOK: UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

C/L ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

SUBTITULADO 2D 22.40 (SÓLO HOY)

COMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

CASTELLANO 2D: 17.40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20.20, 22.50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)