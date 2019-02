FÚNEBRES | 23 de febrero de 2019

23/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Mario Alberto Tapia

- Felipe Sánchez Santos

- Ignacia de Jesús Aragón

- Manuel Hipólito Heredia (V. Jiménez)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAGÓN, IGNACIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Sus nietos David Alejandro Gutierrez, Carlos Ernesto Gutierrez sus nietas politicas Mari Ynes Cuellar, Gisela Haiss y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Jardin del Sol servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus primos Alberto Pablo Paradelo, Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina acompañan con cariño a su familia, ante valiosa pérdida.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Raul Rodolfo Améstegui y Rosario de Lallama participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Ramón Pena, María Belen Basualdo, sus hijos Manuel, Santiago, Maria Belen y Martin Pena, acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Luis Missio, Valeria Nazario, sus hijos Valentina, Julieta e Ignacio participan con dolor el fallecimiento de la mamá desu amiga querida Mercedes y ruegan una oración en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Alfonso Roger, Carina Farías y sus hijos Martin, Nicolás y Morena particpan con dolor su fallecimiento.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal participan el fallecimiento de la Sra. esposa de su amigo Neneco.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Heidi Rótulo de Arnedo y sus hijos con sus respectivas familias despiden a su cuñada y tía Graciela, mujer inclaudicable como madre y como esposa, infatigable luchadora, amiga leal. Siempre dispuesta a compartir momentos buenos o malos junto a su familia, abuela que se deleitaba con sus nietas cada día. Su ausencia física será muy notoria pero su esencia estará presente en todos sus seres queridos porque su estela luminosa nos cubrirá de por vida. Que descanses en paz y que tu alma vuele libre como los sueños.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Anibal O. Curet, sus hijos Fernando y Alfonso y demás flia, despiden con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho sentimiento al amigo y esposo Carlos Unzaga y a sus hijas Silvana, Laurencia y María Mercedes y demás familiares en tan dificil trance y piden resignacion. Rogamos por su eterno descanso y oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus amigos Buby Milki (a), Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Maria Elvira y Luis Bau, Facundo y Eugenia Ulloa, María Angela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Carlos e hijas en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Mashy Gerez de Fernández y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Isauro Gerez, Myriam, sus hijos Raúl, Ana, acompañamos a nuestro querido amigo Neneco por el fallecimiento de su Sra. esposa y a toda su flia. en este dificil momento. Ruego una oración en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Cielo Noguera Coman participa con profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijas y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor a la familia del tesorero, escribano Leonardo Azar, ante la irreparable pérdida de su madre política. Que descanse en paz su alma, en los brazos del Altisímo y brille para ella la luz que no tiene fin.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Todo el personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero participan con pesar del fallecimiento de la madre política del querido escribano Leonardo A. Azar, y elevan oraciones en su memoria, rogando su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Srta. Laurencia Maria Unzaga.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas Laurencia Unzaga.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Julio E. Yáñez, acompaña en el dolor a su gran amigo Carlos Unzaga y a sus hijos María Mercedes, Silvina, Laurencia y Leo. Ruegan una oración en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Diana Palliotto, participa su fallecimiento y acompaña con tristeza a su hija Silvina y toda la familia. Ruega oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín, Bettiana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a su esposo e hijos y nietas.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Jorge René Trejo, Walter E. Trejo y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Neneco y acompañan afectuosamente a su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su alma.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Los Integrantes del Departamento Académico de Informática de la FCE y T - UNSE, participan su fallecimiento y acompañan a Silvina y toda la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Catalina Peña participa su fallecimiento y acompaña en tan doloroso momento a sus hijas Silvina, Laurencia y Ma. Mercedes. Ruega oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Mario José Fioramonti, mi esposa Julia E. T. de Fioramonti, nuestros hijos Mariana, Ana Valentina, Luciana y Mario José participamos con gran pesar el fallecimiento de la tan apreciada amiga Graciela, a quien recordaremos siempre con gran cariño. Rogamos por su eterno descanso

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus ex compañeras de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con pesar el fallecimiento de Graciela, acompañan a su esposo e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Humberto Filippi y familia participa su fallecimiento con dolor y elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Roque Paz, Fanny Segienowicz de Paz, sus hijos Marcela, Daniel y Carla, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El Grupo Informáticos 83, participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Silvina, Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El amor deja una memoria que nadie puede borrar. Los amigos de su hija Silvina; Ricardo Ortega y Marcela Paz, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y sus hijas María Pía y María Angélica Urueña participamos con profunda pena el fallecimiento de nuestra querida Graciela, amiga de toda una vida. Recordándola con mucho amor acompañamos con el cariño de siempre a su esposo Carlos, a sus hijos Silvina, Laurencia, María Mercedes, Leonardo y nietas

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Acompañamos en este doloroso momento a su hija Mercedes y a toda su familia, sus amigas Irene, Daniela, Mecchi, Rossana y Ana. Elevamos oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Eduardo Pedemonte, Angeles Giuliano y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Pedro Julián, Alejandra Giuliano y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Pedro Julián, Alejandra Giuliano y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Nora R. Rafael de Jimenez despide con dolor a la querida Graciela, ruega por su paz en el Señor y el consuelo de su familia.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento la madre de la Prof. Silvina Unzaga de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos R. Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la madre de la Prof. Silvina Unzaga de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Carlos J. Missio, Claudia Esper de Missio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Silvina. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Titi, Pedro, Ma. Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, Ma. Luisa y Pablo Pernigotti, y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Justo C. Molina Areal, Rosita Pernigotti, participan con dolor su fallecimiento.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Aldo Roldan, su esposa Lilia Palomo y sus hijos Joaquin, Eugenia y Ramiro acompañan con profundo dolor la partida de la mamá de sus amigas Silvina, Mercedes y Lauerncia. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Victor Emilio Zain y María Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Spinello y sus hijos Agustín, Manuel, Benjamín y María Elvira participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su amiga Mercedes y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Anita, Teresa, Fernanda, Sofía, Fernando, Lucía, Antonella, Florencia, Valeria, Paola, Leandro, Josefina, Vanesa, Milagros, Belén y Andrea participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Mercedes y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus amigos José Antonio Billaud y Elena de Billaud y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Participan su fallecimiento, compañeros de EDESE de su hija Claudia, Estela Quinteros, Claudia Aprile, Juan Contacto, Daniel Bayugar, Cesar Santillan Lopez. Rogando oraciones por su eterno descanso.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los empleados Claudia Mónica Pedraza y Luis Antonio Pedraza y ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Dra. Dora Angélica Gonzalez, despide con gran dolor a la querida Norma en su partida terrenal y eleva oraciones por su descanso en paz, con la esperanza que Jesús de la Divina Misericordia la reciba en sus brazos y les conceda a sus hijos, nietos y demás familiares cristiana resignación ante irreparable pérdida.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Murias Máximo Isaías. Ruega oraciones en su querida memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa Ramona Aragón, su cuñada Rogelia Aragón, su sobrino Carlos Ernesto y sobrina y ahijada Telma Patricia Martinez Aragón esperando que allá en el cielo lo reciba el Señor a este hombre de bien, como el merecía.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos y respectivas familias acompañan con mucho cariño a su amiga Nora, en este doloroso momento, y ruegan oraciones en su memoria y su esposo Francisco.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Walter Trejo y familia, participan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás". Alba Lidia Camaño de Ávila junto a sus hijos Inés, Roberto y Nancy y Teresita se unen en oración con Norita, sus hijos y nietos para rogar por su eterna salvación. Indudablemente que por su testimonio de vida y la misericordia de Dios ya estará en brazos de Jesús y María Ssma. Abrazan a Norita y a su familia rogando a Dios por sus prontas resignaciones cristianas.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos dificiles momentos. Ruegan una oración en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. José Felix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos dificiles momentos. Ruegan una oración en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Sus hijos: Patricia y Sergio Santos, sus hijos pol.: Daniel Mema y Jovita Román, sus nietos: Ale, Daniela, Rocío, Juan, Romina y Leysa, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos acompañan on profundo dolor a Cra. Patricia Santos y toda su familia.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los compañeros de trabajo de su hija Cra. Patricia Santos de la Dirección de Administración, acompañan a su familia en este difícil momento.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Cra. Norma Bravo y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su esposa: Mary Castillo, sus hijos: Juan María y Alfonsina María Tapia, part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBUGO CIA DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Hermano querido dejas una profunda huella en mi corazón. Su hermana Vicky y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su prima Lucy Salik, primo político Dito Rapetti y sobrinos Eduardo, Gabriela y Noelia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su primo Jonnhy Salik, sus hijos Turco, Jesica, Jhonathan, Yamila, Agostina, Lucas, y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Querido amigo, fuiste y serás un ser de luz para todos los que tuvimos la dicha de conocerte. Hoy ya descansas en los brazos del Señor. Sus amigos Manuel Gregorio Pesce y Dalinda Rita Turbay, sus hijos Rosi y Guillermo, Marti y Ricardo, José Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al reino celestial y elevan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Mario Castillo y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. El Pbro. Juan Castro Zavalía e Inés Castro Zavalía, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Mario y acompañan con oraciones y gran cariño a Mary, sus hijos y Vicky.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Personal y directivos de Cable Express participan con dolor el fallecimiento de Mario Tapia y ruegan oraciones en su nombre.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. El gerente de Cable Express Roberto Baralado participa con dolor el fallecimiento de Mario Tapia. Que brille para el la louz que no tiene fin.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. El gerente tenico Ing. Luis Ganem participa con dolor el falleciiento de Mario Tapia.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Querido amigo descansa en paz; Mecha Lombardi de Cheein, Adriana Chaparro de Cuello, Marta de Gómez, Claudia Gerez, Patricia Nabac de Pikaluk, Silvia Tapia, Mirta Gerez de Barrientos, Marta Ramírez y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Amigo del Alma; Familia Miraglio Papastamati., Hernan, Vilma, Luana, Leandro y Emmanuel, participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del socio y colaborador de la Institución. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Rubén Valdez, María Eugenia, Joaquín y Lola, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. María Inés Abdo, Víctor Marcelo Raed y Fortunato; y el Presbítero Miguel Ángel Abdo participan con profundo dolor y esperanza, la partida al encuentro con el Señor de su entrañable amigo Mario, y acompañan a su querida familia en tan difícil momento.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Tus amigos muy queridos, Ruben Pikaluk, su sra. Patricia Nabac, sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, participan su fallecimiento y acompañan en estos dolorosos momentos a Mary, Alfonsina y Juan Maria. Rogamos oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus amigas que te recordarán por siempre; Patry, Adriana, Mecha, Marta, Mirta, Silvia y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memo

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Alvaro Gomez, Marta Chuaire y sus hijos Santiago, Javier y José, acompañan a Mary, Juan Maria y Alfonsina en tan dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. La familia Agüero-Giménez participa el fallecimiento de su vecino Gringo y acompañan con oraciones a su esposa e hijos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Mi madre fue una mujer única y admirable, ha sido mi mayor bendición en esta tierra, me crió con sus manos tiernas y me llevó con fortaleza por el buen camino, hoy está en cielo. Quiero agradecer a Dios por su vida, porque ahora acompaña a Dios y Él la llena con todo su amor. Su hijo Raúl, su nuera Devora y su nieta en el afecto Marianela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. "Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quién amamos". Tus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa rogando por su eterno descanso al cumplirse un mes de su partida a realizarse hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco.

DÍAZ GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Tus hijos, hermanos y nietos invitan hoy a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20,30 hs. al cumplirse dos meses de su partida al reino de los cielos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GODOY DE BEJARANO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/10|. Su esposo Víctor, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve años de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones por su alma.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Gustavo: pasaron 30 días de tu inesperada partida al reino celestial, y el dolor de no tenerte físicamente, lastima nuestros corazones y hace que lloremos. Solo nos consuela saber que nuestro Señor dispuso llevarte a su lado, para que disfrutes de su reino y te encuentres con tus padres. No olvidamos, ni olvidaremos nunca las alegrías y también las tristezas compartidas, tu amor, tu cariño, tus consejos, tus enseñanzas. Fuiste un ser ejemplar como marido, padre y abuelo, como hermano, cuñado, tío y amigo. Te amamos y te amaremos hasta que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz. Los puros de corazón, como eras vos, verán siempre el rostro iluminado del Señor. Su esposa Claudia Rossi, sus hijos Guillermo, Antonella, su hijo pol. Leo y su amado nieto Fausto, sus hnos. demás fliares. y amigos invitan a la misa hoy en la iglesia La Inmalculada a las 20,30 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SALOMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/09|. A 10 años de tu partida al reino celestial, sigues estando espiritualmente entre nosotros. Te amamos. Su esposa Alva Montenegro, hijos Juan, Mary, Daniel, Edgard y Gustavo y sus respectivas flias. Invitan a la misa en la iglesia La Merced hoy a las 20,30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: "Un ser amado jamás se olvida". Hijo mío, nunca nos olvidaremos de ti. Nuestro ángel, fuiste y serás siempre un gran ser humano que le dio mucha felicidad a nuestras vidas. Nuestro amor por ti no se borra con el tiempo. Te extrañamos mucho. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu Abu Pila, familares, vecinos y amigos nos reuniremos hoy a las 20 hs. en tu gruta para recordar 7 años y 2 meses de tu inesperada partida. Besos al cielo para nuestro querido ángel.

QUIETO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Papito amado, llevo tu corazón junto al mío y te recuerdo con todo mi amor. Te extraño hasta el infinito, hoy y siempre. Tu hija Caro Quieto. Ruego elevar oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Tengo un nudo en la garganta, el querer decirte muchas cosas, son tantos recuerdos que tengo guardados, solo deseo que descanses en paz. Tu hija Gabriela Quieto. Ruego elevar una oración en su memoria.

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre amada, hoy estarás cumpliendo 73 años tantos recuerdos, tanto tiempo de nostalgia, nosotros aquí de pie como nos enseñaste de ser mayor cada día y transitar la vida con el reencuentro. Feliz cumpleaños madre, te amamos. Tu esposo Carlos Cabral, tus hijos, nietos y bisnietos como siempre nos reuniremos como todos los años en el panteón familiar.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

IBÁÑEZ, FRANCISCA GRISELDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Que el señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna". Ariel Costas, te acompañamos tus compañeros de trabajo y participamos con profundo dolor, el fallecimiento de tu mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

VISCARRA, DIEGO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su tío, padrino Tito Vizcarra, su tia Coca sus Primos Graciela, Angela, Julio, Andrea, Walter, Daniela, participan con dolor su fallecimiento.

VISCARRA, DIEGO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Esc. Nº 646 Los Pinos acompañan con profundo dolor a la Vice directora Mariela Viscarra participan el fallecimiento de su hermano. Ruegan Oraciones en su memoria.

VISCARRA, DIEGO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su ex compañero y amigo Fernando Suares y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

VISCARRA, DIEGO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Sus ex compañero y amigo Cristian Diaz ,su mamá Soledad y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Te amamos eternamente. Tus hijos Riky y Nony, hijo político Hugo Rocha, nietos: Hernan, Sofia, Federico, Delfina Hermanos y demás familiares invitan a la misa que se realizara hoy a las 20:30 en la Iglesia Santiago Apóstol al cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GODOY DE CONCHA, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su esposo Raul Concha, sus hijos Turco, Martin, Mirian, Ariel, Valeria, Liliana, Angelica, Marta, Carlos, Faviola, Etel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Weisburd Dpto Moreno servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HEREDIA, MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su esposa M. Angelica, hijos Ismael, Adriana, Roxana, Walter, Omar, h. pol. nietos, bisnietos, hnos participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados a las 17.30 hs en el cementerio local. Casa de duelo V. Jiménez, dpto R. Hondo. Serv. Caruso Cia arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FALCÓN, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|."La fe en Jesucristo es el único camino para recibir el perdón y alcanzar la vida eterna". Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demas familiares invitan a la misa que se oficiara en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira el día domingo 24 del cte. a las 21 horas, para rogar por el eterno descanso de su alma.

NOMURA, AKIYOSI (BICHO) (q.e.p.d.) Fallció el 23/82/19|. Que nuestra Madre la Virgen de Loreto te reciba en sus brazos y los ángeles te canten un himno de gloria. Su esposa Graciela Ibáñez, su hijo Pablo Nomura, su nuera Rocío Gonzales, sus nietos Emi y Máximo Nomura Gonzales; su mama Reina Nomura; sus hermanos Eduardo y Noakisa, sus hermanos políticos Carlos, Pocha, Zulma, Chichi y Nene Ibáñez y sus respectivas flias. Agradecemos a todos los que de una u otra manera nos acompañaron e hicieron llegar sus condolencias en este difícil momento gracias, mil gracias, que Dios los bendiga. Invitamos a la misa que se realizará el domingo 24 a las 10 hs. En el santuario Nuestra Señora de Loreto para rogar por el eterno descanso de su alma.