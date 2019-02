Debatieron sobre cómo lograr que la educación tenga prioridad en la agenda pública

Fotos Ricardo Roa, editor general adjunto de diario Clarín.

La Universidad Torcuato Di Tella y el Observatorio Argentinos por la Educación organizaron un panel que reunió a Nora Veiras (Página 12), Ricardo Roa (Clarín), Daniel Hadad (Infobae) y Gastón Roitberg (La Nación), para debatir sobre el lugar que ocupa la educación en los medios de comunicación.

Directores, fundadores y editores generales de los principales medios periodísticos nacionales se reunieron hoy en el panel “¿Cómo lograr que la educación sea una prioridad en el debate público en la Argentina?”. La actividad se realizó en el Campus Alcorta de la Universidad, en el marco de la graduación del Diplomado en Periodismo y Educación organizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Observatorio Argentinos por la Educación.

El panel contó con la moderación de Mariano Narodowski, profesor de la Escuela de Gobierno de UTDT. La introducción estuvo a cargo de Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno, e Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio.

“¿Por qué la educación no atraviesa el debate político, como la política atraviesa el debate educativo?”, preguntó Levy Yeyati. Y sugirió algunas posibles respuestas: “Una puede ser la disonancia cognitiva que hace que todos piensen que su educación es buena. La manera de cuestionar esa disonancia es enfrentar a los padres a la debacle educativa con datos e información”.

Por su parte, Ignacio Ibarzábal señaló: “Hay tres posibles conjeturas que sustentan la pregunta que nos convoca hoy. Primero, que el debate público puede ser determinante en la mejora de la educación. Segundo, que hoy la educación no es una prioridad en el debate público. Y por último, que podemos lograr que la educación se vuelva una prioridad, en los medios”.

El rol de los medios en el debate educativo

El primero en compartir su visión fue Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae: “La educación hoy no es un tema central en la sociedad. El poder de los medios es limitado –afirmó–. A los políticos no les interesa la educación; los gobiernos no han dado buenas señales a la sociedad. Respeto a este gobierno, pero nuestros ministros de Educación dejaron o van a dejar sus cargos para pelear cargos electorales”. Hadad concluyó: “Desde los medios no podemos cambiar la realidad, la realidad se puede cambiar desde arriba”.

Por su parte, Ricardo Roa, editor general adjunto del diario Clarín, expresó: “El incremento de la educación en los medios no es algo que dependa de nosotros. Nuestra función es reflejar noticias, pero la información está en la sociedad. La mayoría de la gente es consciente de la importancia de la educación y por eso hay tanto pase a la escuela privada. Pero la gente no se moviliza por una educación de calidad. No está en la agenda de las ONG, de la gente, como un elemento que forme parte de su reclamo”.

Gastón Roitberg, secretario de redacción multimedia de La Nación, sostuvo: “No podemos esperar que los políticos pongan la educación en agenda, porque si no somos cómplices de esa falta de compromiso. Y en esto no podemos guiarnos solo por las métricas de qué noticia se lee más que otra. Hay que hacer un balance entre lo que la audiencia busca pero también darles difusión a otras problemáticas”. Luego agregó: “Creo que no estamos haciendo mucho desde los medios para exigir que la educación deje de ser una política de gobierno, y pase a ser una política de Estado. Un primer paso sería exponer, visibilizar este problema”.

La última en compartir su visión fue Nora Veiras, editora general del diario Página 12: “Si solo nos regimos por las métricas, el periodismo no tiene destino. No podemos decir que le damos a la gente lo que la gente quiere. Los medios tenemos una responsabilidad de que la educación se vuelva central para los políticos. No tenemos, desde los medios, el poder de transformar la realidad pero sí tenemos la responsabilidad de que ocupe un lugar en la agenda política”.