23/02/2019 -

El argentino Javier Zanetti, vicepresidente de Inter de Milán, aseguró ayer que ‘nadie es más importante que el equipo’, al referirse a la decisión del club de quitar la capitanía a Mauro Icardi ante las polémicas sobre su posible renovación de contrato.

‘Cuando hay problemas en el vestuario, hay que resolverlos desde dentro. Puede ser una oportunidad para crear un grupo aún más fuerte. Lo siento por la situación que se ha creado’, dijo Zanetti a la cadena italiana ‘Sky Sport’ en Nyon (Suiza), donde se celebró el sorteo de los octavos de final de la Liga Europa.

‘Icardi forma parte de un grupo de jugadores y deben aclararse entre ellos, siempre fijándose en el bien del equipo. Nadie es más importante que el equipo’, prosiguió el vicepresidente del Inter, en declaraciones recogidas por la agencia española EFE.

Inter decidió quitar el brazalete de capitán a Icardi después de la tormenta generada por su posible renovación de contrato, que expira en 2021, y por las polémicas entre su mujer y representante, Wanda Nara, y la directiva ‘nerazzurra’.

Nara, que participa habitualmente en un programa deportivo nocturno de una TV italiana, lamentó recientemente el hecho de que, en su opinión, Inter no apoye y no valore lo suficiente a Icardi.

Tras la decisión, tomada el 13 de febrero, Icardi rechazó ser convocado por el duelo europeo contra Rapid Viena del día siguiente y de allí no volvió a jugar con el conjunto milanés a causa, según detalló el club, de un problema en una rodilla.

‘Icardi sigue siendo importante para nosotros, esperemos que pueda estar disponible para los octavos de final, porque puede ayudar al equipo’, afirmó Zanetti, que fue capitán del Inter durante más de trece temporadas.

‘No he hablado con Mauro, hay que dejar pasar un poco de tiempo. No tengo ningún problema en hablar con él, pero siempre pensando en el bien del equipo’, concluyó el ex jugador argentino.