Papa sufrió más el descenso que no haber ido al mundial

23/02/2019 -

Aunque Arsenal es escolta, muy cerca de la punta, Emiliano Papa, defensor del conjunto de Sarandí, reconoció que nunca van más allá del partido del fin de semana. Además, confesó que le dolió más el descenso que haber quedado fuera de la convocatoria para el Mundial de Brasil en 2010.

"Todos los partidos salimos con la misma idea a pesar de que ahora estamos en una posición expectante. Nunca vamos más allá del partido del fin de semana", expresó Papa.

Seguido, el defensor reveló como vivió el descenso con el conjunto de Sarandí.

"Me dolió más descender con Arsenal que no haber ido al Mundial y no haber podido ganar la Libertadores con Vélez", confesó.

"En ningún momento se me cruzó por la cabeza dejar Arsenal cuando descendió. No me quería ir de mala manera", cerró el futbolista.