Sarmiento busca mantener la ventaja visitando a Chacarita

23/02/2019 -

Sarmiento de Junín, puntero en soledad, visita hoy en San Martín a Chacarita, de floja campaña, en el partido saliente de los siete que abrirán la 17ma fecha de la Primera B Nacional.

El encuentro se desarrollará a partir de las 17.05, será televisado por TyC Sports y contará con arbitraje de Fabricio Llobet.

El equipo de Junín suma 33 unidades, dos por arriba de Arsenal (recibe al domingo a Los Andes) y a cuatro de Nueva Chicago, que hoy visita a Instituto de Córdoba y, a diferencia de los dos equipos que lo preceden en la tabla, ya quedó libre.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador del Verde, Iván Delfino deberá encontrar el reemplazante de Franco Leys en la mitad de la cancha debido a que llegó a la quinta amarilla. Sergio Quiroga, Juan Caviglia y Fermín Antonini son los que tienen posibilidades de jugar como titulares.

Se estima, que el equipo salga a la cancha con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Sergio Quiroga y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

El resto de los partidos que se jugarán hoy serán, Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela (17 horas), Chacarita vs. Sarmiento (17.05), Villa Dálmine vs. Almagro, Instituto de Córdoba vs. Nueva Chicago (19.05, TyC Sports) y Ramón Santamarina vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (20.30).

Mañana jugarán Deportivo Morón vs. Quilmes (DirecTV Sports), Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal vs. Los Andes (los tres a las 17) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Platense (18).

El lunes, completarán Temperley vs. Ferro Carril Oeste (21).