Implementarán operativos estratégicos para evitar el descontrol del "Último primer día"

23/02/2019 -

Los colegios secundarios comenzarán sus clases regulares el 13 de marzo, cuando finalice el período de recuperatorio, y ante la inminencia del retorno a la escuela, los alumnos que cursan el 5º Año del Nivel Secundario ya organizan el ‘Último primer día’, una fiesta privada que nació hace unos años, a modo de festejar el inicio del último año de cursado en el colegio.

Alertados ante esta nueva celebración de los adolescentes, y considerando el descontrol que hubo en los últimos años en torno a este festejo, es que organizaciones que trabajan con el fin de evitar dichas reuniones de estudiantes o bien para alentar a los adultos a que se hagan responsables de estas fiestas, ya comenzaron a organizar los operativos preventivos.

En una primera reunión, concretada en las últimas horas entre referentes de la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital, y del titular de Proyecto Padres, Marcelo Arambuena, se acordó ‘concretamente hacer una reunión con la Juez de Falta la Provincias y con referentes de la Defensoría del Pueblo, el martes próximo. Allí se acordarán criterios preventivos. Además largaremos una campaña advirtiendo a los que venden bebidas alcohólicas a los chicos sobre las sanciones que les corresponde en caso de ser descubierto; y buscando la forma de otro tipo de sanción para los padres’, expresó Arambuena.

Asimismo adelantó que "una de la idea es que más allá de la multa, los padres hagan trabajos comunitarios y responsabilizarlos directamente a ellos, más si están involucrados en este tipo de fiestas. Ellos suelen involucrarse realizando el alquiler de fincas o comprándoles el alcohol. Hay que resaltar que estos encuentros son muy peligrosos porque no suele haber adultos responsables en el lugar por lo que los jóvenes consumen desde bebidas alcohólicas hasta sustancias prohibidas. También se pedirán multas y sanciones a los propietarios de las fincas o casas en las que se realicen las reuniones".

Por su parte, Rubén Verón, titular de Calidad de Vida, agregó: "Haremos controles en toda la Capital y pedimos a las autoridades de los colegios que también nos ayuden a controlar esta situación, ya que quizás a ellos les llega el dato de dónde se producirán las fiestas. La idea es evitar, principalmente el consumo de alcohol y los riesgos que esto implica en los adolescentes. Al operativo lo haremos también en forma conjunta con la Policía de la Provincia".

Finalmente, Arambuena contó que "estamos investigando desde ya dónde serán las fiestas que realizarán los alumnos. Pedimos la expresa colaboración de los padres, ya que de concretarse los festejos tendrían lugar en una casa particular, con el consentimiento de un mayor. Estamos en una constante lucha para evitar los excesos en la nocturnidad de los chicos, pero si no tenemos la colaboración de los adultos se nos hace difícil. Por eso es necesario que colaboren. De todas maneras, haremos controles durante los próximos días para tratar de dar con estos festejos. Lo que nos interesa fundamentalmente como padres es que no haya consumo de alcohol".